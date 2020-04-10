Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 264.397 0,12 BIST ANKARA 157.830 -0,35 BIST ANTALYA 80.604 1,18 BIST BALIKESİR 91.598 0,23 BIST BURSA 160.
10.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:28
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|264.397
|0,12
|BIST ANKARA
|157.830
|-0,35
|BIST ANTALYA
|80.604
|1,18
|BIST BALIKESİR
|91.598
|0,23
|BIST BURSA
|160.939
|1,84
|BIST DENIZLI
|130.895
|0,98
|BIST ISTANBUL
|97.091
|1,13
|BIST IZMIR
|186.927
|1,14
|BIST KAYSERI
|381.790
|0,12
|BIST KOCAELI
|198.909
|-0,96
|BIST KONYA
|75.038
|1,20
|BIST TEKIRDAĞ
|417.631
|1,19
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi