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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 264.397 0,12 BIST ANKARA 157.830 -0,35 BIST ANTALYA 80.604 1,18 BIST BALIKESİR 91.598 0,23 BIST BURSA 160.

10.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:28
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA264.3970,12
BIST ANKARA157.830-0,35
BIST ANTALYA80.6041,18
BIST BALIKESİR91.5980,23
BIST BURSA160.9391,84
BIST DENIZLI130.8950,98
BIST ISTANBUL97.0911,13
BIST IZMIR186.9271,14
BIST KAYSERI381.7900,12
BIST KOCAELI198.909-0,96
BIST KONYA75.0381,20
BIST TEKIRDAĞ417.6311,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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