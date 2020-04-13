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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 262.787 0,43 BIST ANKARA 157.669 0,07 BIST ANTALYA 84.066 1,57 BIST BALIKESİR 96.752 4,94 BIST BURSA 161.

13.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:28
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA262.7870,43
BIST ANKARA157.6690,07
BIST ANTALYA84.0661,57
BIST BALIKESİR96.7524,94
BIST BURSA161.9851,09
BIST DENIZLI131.0920,69
BIST ISTANBUL98.1001,12
BIST IZMIR188.5181,65
BIST KAYSERI380.2220,27
BIST KOCAELI196.994-0,87
BIST KONYA76.1431,59
BIST TEKIRDAĞ425.9052,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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