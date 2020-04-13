Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 262.787 0,43 BIST ANKARA 157.669 0,07 BIST ANTALYA 84.066 1,57 BIST BALIKESİR 96.752 4,94 BIST BURSA 161.
13.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:28
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|262.787
|0,43
|BIST ANKARA
|157.669
|0,07
|BIST ANTALYA
|84.066
|1,57
|BIST BALIKESİR
|96.752
|4,94
|BIST BURSA
|161.985
|1,09
|BIST DENIZLI
|131.092
|0,69
|BIST ISTANBUL
|98.100
|1,12
|BIST IZMIR
|188.518
|1,65
|BIST KAYSERI
|380.222
|0,27
|BIST KOCAELI
|196.994
|-0,87
|BIST KONYA
|76.143
|1,59
|BIST TEKIRDAĞ
|425.905
|2,03
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi