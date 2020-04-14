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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 262.844 0,63 BIST ANKARA 161.955 2,70 BIST ANTALYA 84.592 1,37 BIST BALIKESİR 100.662 2,97 BIST BURSA 165.

14.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:40
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA262.8440,63
BIST ANKARA161.9552,70
BIST ANTALYA84.5921,37
BIST BALIKESİR100.6622,97
BIST BURSA165.9983,23
BIST DENIZLI133.2041,67
BIST ISTANBUL100.2961,99
BIST IZMIR192.9122,59
BIST KAYSERI385.4571,90
BIST KOCAELI197.0751,14
BIST KONYA77.0512,32
BIST TEKIRDAĞ431.5471,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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