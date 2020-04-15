Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 257.314 -2,93 BIST ANKARA 162.874 -2,21 BIST ANTALYA 79.088 -4,98 BIST BALIKESİR 96.456 -3,64 BIST BURSA 162.
15.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:32
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|257.314
|-2,93
|BIST ANKARA
|162.874
|-2,21
|BIST ANTALYA
|79.088
|-4,98
|BIST BALIKESİR
|96.456
|-3,64
|BIST BURSA
|162.923
|-1,17
|BIST DENIZLI
|139.153
|0,56
|BIST ISTANBUL
|98.391
|-2,54
|BIST IZMIR
|190.620
|-2,26
|BIST KAYSERI
|369.336
|-4,26
|BIST KOCAELI
|191.834
|-2,79
|BIST KONYA
|76.366
|-2,34
|BIST TEKIRDAĞ
|424.583
|-1,23
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi