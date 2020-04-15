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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 257.314 -2,93 BIST ANKARA 162.874 -2,21 BIST ANTALYA 79.088 -4,98 BIST BALIKESİR 96.456 -3,64 BIST BURSA 162.

15.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:32
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA257.314-2,93
BIST ANKARA162.874-2,21
BIST ANTALYA79.088-4,98
BIST BALIKESİR96.456-3,64
BIST BURSA162.923-1,17
BIST DENIZLI139.1530,56
BIST ISTANBUL98.391-2,54
BIST IZMIR190.620-2,26
BIST KAYSERI369.336-4,26
BIST KOCAELI191.834-2,79
BIST KONYA76.366-2,34
BIST TEKIRDAĞ424.583-1,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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