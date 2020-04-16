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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 258.204 1,40 BIST ANKARA 165.669 1,75 BIST ANTALYA 76.279 -1,55 BIST BALIKESİR 99.486 3,29 BIST BURSA 164.

16.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:34
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA258.2041,40
BIST ANKARA165.6691,75
BIST ANTALYA76.279-1,55
BIST BALIKESİR99.4863,29
BIST BURSA164.9860,56
BIST DENIZLI138.4850,19
BIST ISTANBUL96.9290,03
BIST IZMIR192.9921,61
BIST KAYSERI370.7671,36
BIST KOCAELI190.113-0,03
BIST KONYA76.9201,32
BIST TEKIRDAĞ447.0966,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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