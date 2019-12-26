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Günün ilk yarısından değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,86...

26.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:40 Günün ilk yarısından değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Holding 0,86 0,90 -4,44
Madencilik 10,41 10,53 -1,14
İpek Doğal Enerji 8,13 8,22 -1,09
İttifak Holding 3,91 3,95 -1,01
İhlas Gayrimenkul 1,12 1,13 -0,88
Zorlu Enerji 1,72 1,73 -0,58
Çelebi 112,90 113,50 -0,53
Şişe Cam 5,36 5,37 -0,19
Fenerbahçe Futbol 15,46 15,47 -0,06
Göltaş Çimento 17,48 17,49 -0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas Holding, İhlas, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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