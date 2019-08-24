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Günün kahramanı Aykut

Sinop'ta serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Ramazan Danacı'yı(28), 17 yaşındaki Aykut Güçer kurtardı.

24.08.2019 16:24 Günün kahramanı Aykut
Sinop'ta serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Ramazan Danacı'yı(28), 17 yaşındaki Aykut Güçer kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Akliman mevkisinde boğulma tehlikesi geçiren Ramazan Danacı'yı denizde bağırarak çırpındığını fark eden 17 yaşındaki Aykut Göçer, etraftan kimsenin denize atlamadığını gördü ve düşünmeden suya girerek Ramazan Danacı'yı kurtardı.

Danacı'yı boğulmaktan kurtaran Aykut Güçer yaptığı açıklamada, "Evimin önünde oturuyordum, baktım bir çırpıntı vardı. Önce top oynadığını zannettim. Bir bayanla bir adam, 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Kimse atlamıyordu, kendim canımı ortaya koyarak atladım. İkisini de kurtardım" dedi.

Olay yerine gelen 112 acil ekibinin ilk müdahalesi sonrasında Ramazan Danacı, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SİNOP

Akliman, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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