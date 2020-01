Günün öne çıkan spor haberleri

Falette, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

İbrahim YILDIZ - DHA - Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Gineli savunmacı Simon Falette İstanbul'a geldi.

Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolü ve imzanın ardından Falette'in Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.

=============================================================

Göztepe'de Eren ve Yasin kadro dışı

Onur ATIŞ/ İZMİR, - SÜPER Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını bugün başlayacağı Antalya kampında sürdürecek Göztepe'de, golcü Eren Derdiyok ve kanat oyuncusu Yasin Öztekin kadroya alınmadı. Teknik Direktör İlhan Palut, iki oyuncunun da ikinci yarıdaki takım kadrosunda yer almayacağını açıkladı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Antalya'ya hareket öncesi açıklamalarda bulunan genç teknik adam, "Her ayrılık üzücüdür. Bazen bazı futbolcular için hava değişimi gerçekten performans adına olumlu etkiler yaratabiliyor. Bizim de kendi oyun planımızda daha da yoğunlaşmamız adına sayımızı düşürmemiz gerekiyor. Yasin ve Eren ilk yarı boyunca disiplinle çalıştı. Ancak forma giyemediler. İkisi de Antalya kamp kadrosuna dahil edilmeyecek. Kadromuz kalabalıktı. Bazı isimlerle yollarımızı ayırmamız gerekiyordu" dedi.

Göztepe kadrosunda Galatasaray patentli iki isimden 32 yaşındaki Yasin, İzmir ekibindeki ilk yılında 30 resmi maça çıkıp 9 gol attı. Bu yıl ise yedek kulübesine mahkum olan tecrübeli yıldız, 8 lig, 4 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giydi. Süper Lig'de bu sezon hiç ilk 11'de görev alamayan Yasin attığı 2 golü kupada kaydetti. Yaz döneminde yine Galatasaray'dan Göz-Göz'e imza atan Eren Derdiyok da beklentileri bir türlü karşılayamadı. Tecrübeli gol ayağı 5 Süper Lig, 4 kupa karşılaşmasında oynadı. Adı doğup büyüdüğü İsviçre takımlarıyla anılan Eren, kupa sınavlarında 3 gol atarken ligde golle tanışamadı.

İLHAN PALUT: İLK YARIDA DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, ilk yarı değerlendirmesinde bulundu. Kamp öncesi basın mensuplarına konuşan Palut, "Göztepe takımı daha iyisini yapabilirdi. Özellikle son 3 haftaya baktığımız zaman 2 deplasman maçından istemediğimiz mağlubiyetlerle ayrıldık. Bunlar belki puanlarla geçilseydi, ilk yarıyı iyi bir puan ve performansla bitirebildiğimizi söyleyebilirdim. İlk yarıyı özetleyecek olursak; bence ne çok iyi ne çok kötü, ortalama seviyede bir ilk yarı geçirmiş olduk" diye konuştu.

Palut, ligin ilk devresinin son haftalarında sahaya yansıttıkları istekli futbolu sürdüreceklerini belirterek, "Ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Ara transfer döneminde kadromuza 2 veya 3 ismi eklemeyi düşünüyoruz. Belirlediğimiz oyuncular var. Bunların görüşmeleri yapılıyor. Transfer süreç işi. Yönetim kurulumuz gerçekten çalışıyor. Hücum bölgesine 2 veya 3 takviye yaparak transferi kapatmak istiyoruz" dedi. Palut, ligin ilk yarısında sakatlanan Poko'nun Antalya kampında takıma katılacağını ve ne zaman hazır olacağının orada belli olacağını, Atınç'ın ise tedavi sürecinin devam etiğini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Teknik Direktör İlhan Palut röportajı

Göztepe idmanından detay görüntüler

DGS KODU: 08.01.2020 - Haber Kodu : 200108083

=============================================================

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Anadolu'dan şampiyon çıkması futbola renk katar

"Herhangi bir oyuncumuza gelen bir teklif yok"

"Merih ile gurur duyuyorum. Menajeri de benim manevi çocuğum zaten. Bir teklif geldiği zaman benden fikir alıyorlar. Büyük olarak bizi sayıyorlar"

"Erol Hoca görevini layıkıyla yapıyor"

"Önceki yıllara göre biraz daha rahatız"

"VAR sistemini iyi kullanmak lazım"

"Milli takım emin ellerde"

Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU - Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, - Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Anadolu'dan şampiyon çıkması futbola renk katar. Bursaspor şampiyon olmuştu, herkesin takdirini toplamıştı, hoşuma giden bir olaydı. İstanbul takımlarımız her zaman şampiyonluk yaşamışlar, onların da hedefleri şampiyonluk. Büyük camialar ve beklentiler var. Buna cevap veremediğin zaman tabii ki yönetmek kolay değil. Onların da işleri çok zor. Her takımın gönlünden geçen şampiyonluktur" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri'nde Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Sezona iyi başladıklarını ancak daha sonra ufak bir düşüş yaşadıklarını belirten Hasan Çavuşoğlu, "Başlangıcımız iyiydi, daha sonra bir düşüş oldu. Son haftalara doğru tekrar yükseldik. İnişli çıkışlı bir grafik oluyor. Arada inişli bölgede şanssızlıklarımız oldu. Çok gol pozisyonuna girip atamadığımız maçlar da oldu. Bunlar futbolun içinde var ancak kötü bir noktada bitirmedik. Çünkü önceki yıllarda 18 puanda tamamlamıştık ilk yarıları. Bu sene 29 puanda tamamladık. Geçen seneler bizi baya zorlamıştı. Şimdi biraz daha rahatız. 2'nci yarıda da iyi devam etmek istiyoruz. Takımlar kampta. 2'nci yarının bütün takımlar için iyi geçmesini, kamp dönemlerini sakatlıksız atlatmalarını temenni ediyorum. Hakemlerimizin kokart törenine geldik, futbol sezonu böyle geçiyor" diye konuştu.

"ANADOLU'DAN ŞAMPİYON ÇIKMASI FUTBOLA RENK KATAR"

Anadolu'dan şampiyon çıkmasının lige renk katacağına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Anadolu'dan şampiyon çıkması iyi olur. Her takımın şampiyon olma hakkı var. Her takımın şampiyon olması gerekir. Anadolu'dan şampiyon çıkması futbola renk katar. Bursaspor şampiyon olmuştu, herkesin takdirini toplamıştı, hoşuma giden bir olaydı. İstanbul takımlarımız her zaman şampiyonluk yaşamışlar. Onların da hedefleri şampiyonluk. Büyük camialar ve beklentiler var. Buna cevap veremediğin zaman tabii ki yönetmek kolay değil. Onların da işleri çok zor. Her takımın gönlünden geçen şampiyonluktur. Tabii ki bir Anadolu takımının şampiyon olması da hepimizi mutlu eder" ifadelerini kullandı.

"EROL HOCA GÖREVİNİ LAYIKIYLA YAPIYOR"

Teknik direktör Erol Bulut ile uyumlu bir çalışma ortamı yakaladıklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Erol hoca ile her zaman iyi şeyler yapmak için başladık. İyi şeyler de yaptık. İnşallah bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Erol hoca bizim teknik direktörümüz. Sahanın içi onda, dışı bizde. Bizim sahanın içinde destek sağlayacağımız zaman hocam söylüyor. Sahanın dışında hocanın bize katkısı olacağı konuları da biz paylaşıyoruz. Bu birlik, beraberlik, uyum işi. Bu uyum bizde her zaman olur yönetim olarak. Bizde çalışan teknik adamların hepsi uyum sağlamıştır. Erol hoca ile de gayet iyi bir şekilde çalışıyoruz. Gözde olan hocaların adı sözü geçer. Gayet normal. Şuna dikkat etmek lazım. Bir hoca takımla devam ediyorken, ona göz dikmek, gelip alalım demek ahlaki bir durum değil ancak hoca ayrıldıktan sonra giderse o ayrı bir konu. Bunlar hassas, dikkat edilmesi gereken konular. Erol hoca görevinin başında. Görevini de layıkıyla yapmaya çalışıyor. Yaptığına da inanıyoruz. Yönetim ve teknik heyet olarak uyum yakalayıp, transferlerde de ortak hareket ettiğin, fayda sağlayacak transferler yaptığın zaman burada zaten yürütebiliyorsun. Bir yerde uyumsuzluk olduğu zaman bu işler kolay yürümüyor" şeklinde konuştu.

"HERHANGİ BİR OYUNCUMUZA GELEN BİR TEKLİF YOK"

Şu ana kadar oyuncularına transfer teklifi gelmediğini belirten Çavuşoğlu, "Ben bile bazen izlerken gülsem mi diyorum. Şaşırıyorum yani. Alanyaspor başkanı değişti de benim mi haberim yok. Bu futbolcular ne zaman gitti? Şu oyuncular gitmek üzere, gelmek üzere, anlaşmak üzere diye konuşuluyor. Tabii habercilere de haber lazım. Ancak doğru haber, sorup da yazmak, vatandaşı yanıltmamak lazım. Şu ana kadar herhangi bir oyuncumuza gelen bir teklif yok. Gelirse teknik heyetimizle konuşuruz. Kulübümüze katkı sağlayacak, oyucunun da önünü açacak bir teklif olursa biz her zaman buna açığız. Bakıyorum televizyonlara, konuşuluyor. Biz de oralardan duyuyoruz" dedi.

"VAR SİSTEMİNİ İYİ KULLANMAK LAZIM"

VAR sisteminin ofsayt pozisyonlarında doğru kararlar verdiğini ancak diğer pozisyonların biraz daha irdelenmesi gerektiğini ifade eden Hasan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"VAR sistemi konuşulmaya başladığından beri bu sistemi en çok destekleyen başkanlardan biriyim. Hala da o kanıdayım. Bu sistemi iyi kullanmak lazım. Geçen yıl, ilk senesi olmasına rağmen 'çok bekliyor' diye konuşuldu ama daha faydalıydı. Bu sene de sistemi oturtmaya çalışıyorlar ama eksiklerimiz var. Sistemi oturtmak lazım. Bazı pozisyonlar tartışılıyor. Bir faul oluyor ve sonra gol oluyor. Hakem faul diye iptal ediyor. Başka bir pozisyonda faul oluyor, gol oluyor ama faulle alakası yok, bunu iptal etmiyorsun. İşte bu tür şeylerde biraz çelişkiler var. Bunları düzeltmek lazım. Ofsayt pozisyonlarında çok iyi. Onun dışında bazı konular biraz daha irdelenirse, biraz daha düzgün yönetilmeye çalışılırsa ki uğraşılıyor, bunu biliyoruz. İnşallah 2'nci yarı daha iyi olur. VAR sistemi artık gerçekten olması gereken bir sistem."

"MİLLİ TAKIM EMİN ELLERDE"

Milli takımın Şenol Güneş ile daha iyiye gideceğini düşündüğünü vurgulayan Hasan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbol camiası ve yöneticiler olarak, Şenol hocam takımın başına geldikten sonra içimiz rahatladı diyebilirim. Orada olması gereken Şenol Hoca'ydı. TFF bunu yaptı. Genç oyuncularımız var. Merih, Ozan, Çağlar gibi isimlere sahibiz. Milli takıma hizmet edecek, katkı sağlayacak yeni bir nesil geliyor. Hem içeride hem de yurt dışında oynayan futbolcularımız şu anda iyi bir hava yakaladı. Bu havanın devam edeceğini, milli takımımızın çok daha iyiye doğru gideceğini düşünüyorum. Milli takım emin ellerde. Bunun için de içimiz rahat."

"MERİH İLE GURUR DUYUYORUM"

Eski futbolcusu Merih Demiral ile gurur duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Merih Demiral beni her zaman gururlandırmıştır. Onu Lisbon'dan getirirken bu noktalara geleceğine inandığım için Alanyaspor'a getirdim. Onunla gurur duyuyorum. Menajeri de benim manevi çocuğum zaten. Bir teklif geldiği zaman benden fikir alıyorlar. Büyük olarak bizi sayıyorlar. Haberim oluyor mutlaka. Bize danışıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadarıyla onları yönlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah Merih'in önü açık. Hem milli takımda hem de yurt dışında Türkiye'yi temsil etmeye devam edecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları

DGS KODU: 08.01.2020 - Haber Kodu : 200108044

=============================================================

FIFA Kokartı takmaya hak kazanan Arda Kardeşler: VAR, faydalı bir sistem

"Genç yaşta bu kokartı taktığım için mutluyum"

"Sadece gördüğümüzü çalıyoruz"

"Cüneyt ağabey dünyada bizim için öncü"

"Özel hayatımızda çok fazla futbol konuşmuyoruz"

Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU - Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, - Bu yıl FIFA kokartı alan Arda Kardeşler, "VAR faydalı bir sistem. Daha önce elle atılan goller, 1 metre ofsayt olan pozisyonlar, ceza sahası dışında verilen penaltılar vs. gibi çok açık hatalar engellendi. Ancak yoruma bağlı pozisyonlarda sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu da futbolun güzelliği diyelim" dedi.

FIFA kokartı taşıyan hakemlerden Ümit Öztürk'ün yerine listeye eklenerek FIFA kokartı alan Arda Kardeşler, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Kış Semineri sonrasında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Genç yaşta kokart taktığı için mutlu olduğunu belirten Arda Kardeşler, "Mutluyum, kokart takmak bana nasip oldu. Genç yaşta bu kokartı elde ettiğim için emeği geçen MHK başkanlarımıza, hocalarımıza, ağabeylerimize, arkadaşlarıma, herkese teşekkür ediyorum. Umarım yurt dışında da başarılı olurum" diye konuştu.

"SADECE GÖRDÜĞÜMÜZÜ ÇALIYORUZ"

Sahada sadece gördükleri pozisyonları çaldıklarını ifade eden Kardeşler, "Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Biz baskıyla çok ilgilenmiyoruz, işimizi yapmaya çalışıyoruz. Skor, takım ne olursa olsun, biz sadece gördüğümüzü çalıp, sonucun ne olacağını düşünmeden hareket etmeye çalışıyoruz. Kendimizi de dış dünyadan soyutlamaya çalışıyoruz açıkçası" şeklinde konuştu.

"VAR, FAYDALI BİR SİSTEM"

VAR sisteminin birçok hatayı engellediğini dile getiren Kardeşler, "Toplantılarda da bahsedildiği gibi VAR sistemi, faydalı bir sistem. Daha önce elle atılan goller, 1 metre ofsayt olan pozisyonlar, ceza sahası dışında verilen penaltılar vs. gibi çok açık hatalar engellendi ancak yoruma bağlı pozisyonlarda sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu da futbolun güzelliği diyelim. Hakemler de kendi aralarında tartışıyor. Mutlak doğru bir şey yok. Biz de daha çok çalışarak en doğruyu yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"CÜNEYT AĞABEY DÜNYADA BİZİM İÇİN ÖNCÜ"

Cüneyt Çakır'ın kendileri için dünya futbolunda öncü olduğunu belirten Kardeşler, "Cüneyt ağabey sayesinde Türk hakemliği dünyada en iyi konumlardan birinde. Biz de sürekli kendisini örnek alıyoruz. Sadece onu söylemek olmaz, diğer ağabeylerimiz de var. Cüneyt ağabey dünyada bizim için öncü. Her kapıyı açtı, müthiş başarılara imza attı. Bizi de Türk hakemlerin bunu yapabileceğine inandırdı. Kendisine de teşekkür ediyorum burada" diye konuştu.

"ÖZEL HAYATIMIZDA FUTBOLDAN ÇOK KONUŞMUYORUZ"

Arda Kardeşler, son olarak kardeşi Erce Kardeşler ile özel hayatlarında futbolla ilgili konuşup konuşmamalarıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Özel hayatımızda futboldan çok konuşmuyoruz ama illaki muhabbetler geçiyor. Anlaştığımız, anlaşamadığımız pozisyonlar oluyor. Bazen onların bazen benim eleştirilerim oluyor. Tatlı bir şekilde bağlıyoruz. Ama aile içinde çok fazla konuşmamaya çalışıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Arda Kardeşler'in açıklamaları

DGS KODU: 08.01.2020 - Haber Kodu : 200108045

=============================================================

Ankaragücü'nün Arjantinli oyuncusu Oscar Scarione: Şu an yüzde yüz hazırım

"Basit goller yemememiz gerekiyor"

"Önemli olan maç içinde çözümler üretmek"

"Çok anlamlı 2 goldü"

"Patron eşim"

"Son 3 ayda, 3 farklı sakatlık yaşadım"

"Yüzde 100 hazır olursam hoca da kullanır"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ - Mustafa AKIN/ ANTALYA, - MKE Ankaragücü'nün Arjantinli futbolcusu Oscar Scarione, "Son 3 ayda 3 farklı sakatlık geçirdim. Sakatlıkların sebebini bulmaya çalışıyordum ancak bulamadım. Şu an için yüzde yüz iyileştim ve sakatlıklar geride kaldı" dedi.

Ankaragücü'nde ligin ilk yarısında yaşadığı sakatlıklar yüzünden sadece ligin son haftasında Denizlispor karşısında sahaya çıkabilen, bu maçta da attığı 2 golle takımına 1 puanı getiren isim olan Oscar Scarione, takımının Antalya kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Hazırlıkların iyi geçtiğini belirten Scarione, "Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Zaten burada zamanı çalışmak için kullanıyoruz. Hava koşullarından dolayı dün sadece fitness yapabildik ama kamp genel olarak iyi gidiyor" diye konuştu.

"BASİT GOLLER YEMEMEMİZ GEREKİYOR"

Süper Lig'de geriden kalan 17 haftada basit goller yediklerini ifade eden tecrübeli futbolcu, "Ligin ilk yarısında çok basit ve erken goller yedik. İstediğimiz galibiyete ulaşamadık. Öncelikle bunu engellememiz gerekiyor. Bu bizim için bir problem. Bazen kazanmak için riskler almak gerekiyor. Bizim önceliğimiz basit goller yememek, daha sonrasının geleceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN MAÇ İÇİNDE ÇÖZÜMLER ÜRETMEK"

Takımın durumu hakkında toplantılar yapılıp konuşulduğunu, ancak çözümün yine saha içinde olduğunun altını çizen 34 yaşındaki 10 numara, "Takım olarak toplantılar yapıp konuşsak da çözümleri saha içinde bulmamız gerekiyor. Bazen bütün gün konuşmak, ya da birinin çözümü bildiği halde konuşması fayda sağlamıyor. Bizim için önemli olan maç içinde çözümler üretmek. İşimizi saha içinde kolaylaştırmak" İfadelerini kullandı.

"ÇOK ANLAMLI 2 GOLDÜ"

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında oynanan Yukatel Denizlispor maçında attığı 2 golle takımına puan getirmesi sorulan Scarione şöyle cevap verdi:

"Bu benim için inşallah iyi bir başlangıç olur. Benim için de çok özeldi. Uzun süre sakatlıklarla boğuşup, uzun süre top oynayamadım. Gerçekten bu iki gol benim için çok anlamlı ve özeldi. Beni seven arkadaşlarım, dostlarım beni kutladılar ancak özel bir konuşma olmadı."

"PATRON EŞİM"

Futbol hayatının sonra ermesinin ardından Türkiye'de yaşayabileceklerini söyleyen Scarione, "Büyük olasılıkla Türkiye'de yaşayabiliriz. Eşim burayı çok seviyor. O da patron olduğuna göre... Burada kalabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

"SON 3 AYDA, 3 FARKLI SAKATLIK YAŞADIM"

Son 3 ayda, 3 farklı sakatlık yaşadığını vurgulayan Scarione, "Son 3 ayda 3 farklı sakatlık geçirdim. Sakatlıkların sebebini bulmaya çalışıyordum ancak bulamadım. Şu an için yüzde yüz iyileştim ve sakatlıklar geride kaldı. Her futbolcu için önemli olan sahaya çıktığı zaman gol atıp, asist yapmaktır. İnşallah benim için de ligin ikinci yarısı böyle olur diye düşünüyorum. En önemlisi, benim için en özeli Denizlispor maçını iyi bitirdim ve maç sonrasında ağrı hissetmedim" şeklinde konuştu.

"YÜZDE YÜZ HAZIR OLURSAM HOCA DA KULLANIR"

Teknik direktör Mustafa Kaplan ile aralarında normal bir ilişki olduğunu ifade eden Oscar Scarione, konuşmasını şöyle tamamladı: "Futbolcu-teknik adam ilişkisi. Eğer bende yüzde yüz hazır olursam takım adına elimden geleni yapmaya çalışırım, böyle olunca da hocam da beni kullanır diye düşünüyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Oscar Scarione'nin açıklamaları

DGS KODU: 08.01.2020 - Haber Kodu : 200108052

=============================================================

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: Futbolu çok seven bir Cumhurbaşkanı var

"Kimse ligde kaldığımızı garantilediğimizi düşünmesin"

"Kafamız Menemenspor maçında, Fenerbahçe maçında değil"

"Türkiye'nin EURO 2020'de çok büyük şansı olduğuna inanıyorum"

"Çok zor bir ikinci yarı bekliyorum"

"Türkiye'deki VAR'ı çözemedim"

"3-4 transfere ihtiyacımız var"

"Türkiye'nin genç ve ateşli oyuncuları var"

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Namık KEMAL KILINÇ/ ANTALYA, Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımının ilk yarı performansı hakkında ve takımın gelecek hedefleriyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ZOR BİR İKİNCİ YARI BEKLİYORUM"

İkinci yarının zorlu geçeceğine dikkat çeken Sumudica, "Sezon başında bu takımdan 24 puanı beklemiyordum ama iyi bir aile ortamı ve grup oluşturduk. 24 puan bu takım için başarıdır. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Ligin ikinci yarıları daha zorlu geçer. Türkiye'de daha önce çalıştırdığım takımda ilk yarı 30 puan toplarken, ligin ikinci yarısında 14 puan topladık. İlk yarıdan çok daha zor bir ikinci yarı bekliyorum" diye konuştu.

"KİMSE LİGDE KALDIĞIMIZI GARANTİLEDİĞİMİZİ DÜŞÜNMESİN"

İyi bir ilk yarı geçirdiklerini belirten Sumudica, "Kimse ligde kaldığımızı garantilediğimizi düşünmesin. Kimse rahat uyumasın. Ligin ikinci yarıları daha zor. Benim ilk hedefim takımı ligde tutmaktı. Bunda da başarılı bir şeklide ilerliyoruz ama henüz hiç bir şey bitmedi. Çalışmalarımıza devam edeceğiz, takımımızın 3-4 transfere daha ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

"İLK HEDEFİMİZ TAKIMI LİGDE TUTMAK"

Gaziantep Futbol Kulübü'nün planlama yaparken her şeyin zamanlı yapılması gerektiğini dile getiren Sumudica, "Her şey adım adım olmalı. Yeni doğmuş bir çocuğu hemen okula yazdıramazsınız. Önce ilk okul sonra ortaokul gibi sırasıyla gitmesi gerekiyor. Takım üst lige daha yeni çıktı, üst sıraları hemen hedefleyemeyiz ama iyi bir yerde gidiyoruz ilk hedefimiz takımı ligde tutmak. Umarım bunu da başarırız" açıklamasında bulundu.

"YUKARILARA TIRMANAN ANADOLU TAKIMLARINI SEVİYORUM"

Demir Grup Sivasspor'un ligde lider olmasında dolayı mutlu olduğunu söyleyen Sumudica, "Bu şekilde yukarılara tırmanan takımları seviyorum. Gaziantep de bunu başarabilecek potansiyele sahip. Alt liglerden gelen takımların ilk hedefi her zaman ligde kalmak oluyor. Yeni bir takım kuruyorlar ve ligde tecrübeleri yok. Takımda bir aile ortamı oluştuğu için ikinci sezonlarında bunu başarabiliyorlar. Daha sonra yapacağınız az sayıdaki transferler takıma daha iyi adapte oluyor. Sonrasında da daha iyi sonuçlar elde ediliyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ VAR'I ÇÖZEMEDİM"

Video Hakem Uygulaması (VAR) ile ilgili bazı sorunların yaşandığına vurgu yapan Sumudica, "Türkiye'deki VAR'ı anlayamadım, çözemedim. Büyük takımlara karşı oynarken fauller yapıldığında daha kolay VAR'a gidiliyor ve kartlar daha kolay veriliyor. Anadolu kulüplerine bakıldığında VAR'a daha kolay gidiliyor. Video Hakem Sistemi'nin başındaki hakem mi çağırıyor, orta hakem ile ne konuşuyorlar bilmiyorum ama VAR'ı kim yönetiyor anlamış değilim" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLU ÇOK SEVEN BİR CUMHURBAŞKANI VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbolu çok sevdiğini dile getiren teknik adam, "Türkiye'de öncelikle futbolu çok seven bir Cumhurbaşkanı var. Kulüplere yardımlarda bulunuyorlar, futbola değer veren bir Cumhurbaşkanı var. Türkiye bu anlamda şanslı ve Romanya ile karşılaştırdığınızda bunu görebilirsiniz. Türkiye genç oyunculara sahip ama ateşli oyuncular. Sahada agresifler. Türkiye iyi bir ekip. Bazen takımınızda yıldız olmasına gerek yok, iyi bir grup oluşturduğunuzda başarı geliyor. Türkiye'nin EURO 2020'de çok büyük şansı olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

"KAFAMIZ MENEMENSPOR MAÇINDA, FENERBAHÇE MAÇINDA DEĞİL"

Sezonun ikinci yarısına başlayacakları Fenerbahçe maçı öncesinde de değerlendirmelerde bulunan Sumudica, "Önümüzde önemli bir Menemenspor maçı var, şu an onu düşünüyorum. Kafamız iki gün sonra oynayacağımız Menemenspor maçında, Fenerbahçe maçında değil" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Marius Sumudica'nın açıklamaları

Sumudica'nın detay görüntüleri

DGS KODU: 08.01.2020 - Haber Kodu : 200108067

=============================================================

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Sen düşersen biz de düşeriz diye mesajlar alıyorum

"Takımda hava tamamen değişti"

"Mensah takımda kalacak"

"Transfer dönemine girince maddi zorluklar kendini göstermeye başladı"

"Benim başkanlığımda olduğu gibi Prosinecki isminde bir birlik oluştu"

"Transferler kampa yetişecek"

"Şehir için, takım için mücadele ediyorum ve etmeye de devam edeceğim"

"Geldiğimizde takım dağılmıştı"

"Altyapıyı baştan aşağıya değiştireceğim"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ ANTALYA, - HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Geldiğimde moraller çok bozuktu. Oyuncu yoktu, takım dağılmıştı. Genç oyuncularla devam ettik. Yine de var olduğumuzu göstermeye çalıştık. Hepsiyle birebir konuşup, morallerini yerine getirmeye çalıştım. O diyaloglar kısa zamanda birlik beraberliğe dönüştü. İletişim çok iyi. Medyada takip ettim. Artem ve Lung benim hakkımda bir şeyler söylemiş. Önemli olan yönetimin, çalışanların takım ruhunda olması. Takım dağılmıştı, sorun ordaydı. Elimizdeki oyuncuları takım haline getirdik" dedi.

HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir dönemde Kayserispor'a başkan olduğunu belirten Berna Gözbaşı, "Zor bir dönemde, gece yarısı gelen kıramayacağım bir telefonla, şehrin herkesin birleştiği isim olarak görev verildi. Ben de hemen takımı toplamaya çalıştım. Takımın 1 günü bile kalmamıştı. Bütün oyuncular fesihlerini eline almıştı. Hemen oyuncularla konuşmaya başladım. Acil ödemelerin yapılmasını sağladım. Birlik ve beraberlik ruhu vermeye çalıştım. Kafası burada olmayan oyuncuları, bir şekilde anlaşarak kulübü de borçlandırmadan takımdan gönderdim. İleriye doğru borçlanmayı engelleyen işlemler yaptım. Zor maçlarımız vardı. Çok gol vardı. Bir Rize galibiyetimiz vardı. Orada galibiyet sevinci yaşayabildim. Daha sonrasında fikstürümüz biraz zordu. Oyuncu yoktu, takım dağılmıştı. Genç oyuncularla devam ettik. Yine de var olduğumuzu göstermeye çalıştık. Bu arada alacaklılarla, bankayla, her yerle, şehirle diyalog kurduk. Şu anda hava tamamen değişti. Zorlu günlerin bittiğini, hem takımın için de görüyorum hem de daha fazla destek alıyoruz. Zorlu bir süreçti. Benim için bir adın olarak. Zorlulara alışkınım ama ben de öğreniyorum. Hem alışıyorum hem de herkesi bir arada tutmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"SEN DÜŞERSEN BİZ DE DÜŞERİZ DİYE MESAJLAR ALIYORUM"

Farklı takımların taraftarlarında da destek mesajları aldığını ifade eden Gözbaşı, "Başkan olduğum anda sanki Türkiye'de kadınlar yeni bir hak kazanmış gibi bir hava oldu. Sadece Türkiye'de değil, uluslararası alandan da destek mesajları aldım. Ben; Fenerbahçeliyim, Galatasaraylıyım, Trabzonsporluyum diyen herkesin ikinci takımı olduk. Her gün destek mesajları alıyorum. Özellikle kadınlardan sakın bırakma diye. Moralimin çok bozulduğu anlar oldu. Bırakma noktasına geldiğim anlar oldu Kadınlardan yanındayız, sen düşersen biz de düşeriz gibi mesajlar aldım. Onlar için, şehir için, takım için mücadele ediyorum ve etmeye de devam edeceğim" şeklinde konuştu.

"TRANSFER DÖNEMİNE GİRİNCE MADDİ ZORLUKLAR KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI"

Transfer dönemine girince maddi zorlukların daha da gün yüzüne çıktığını ve bunun için bir SMS kampanyası başlattıklarını söyleyen Gözbaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın milletvekillerimiz, köşe yazarları diğer takımların yönetimlerinden kadın arkadaşlarım, herkes desteklerini bildirmeye devam ediyorlar. Herkes bir şekilde destek olmak istiyor. Ben de buradan duyurmak istiyorum. Transfer dönemine girince maddi zorluklar kendini göstermeye başladı. Buradan da ilk kez duyurayım. Kayserispor'a destek olmak için 3830'a KS yazıp SMS göndermeleri yeterli. Bu manevi desteklerin artık bir parça maddi desteğe dönmesi için herkesi bu kampanyaya davet ediyorum."

"BENİM BAŞKANLIĞIMDA OLDUĞU GİBİ PROSİNECKİ İSMİNDE BİR BİRLİK OLUŞTU"

Prosinecki'yi takımın başına geçirebilmek için işiyle ilgili bütün bağlantılarını seferber ettiğinin altını çizen Berna Gözbaşı, "Bülent Hoca ile yollarımızı ayırdıktan sonra bütün herkeste, aynı benim başkanlığında olduğu gibi Prosinecki isminde bir birlik oluştu. Biz kendimiz karar verdik ama hocaya tebliğ etmek kaldı. Sportif direktörümüzü hocanın kararını beklemeden Zagreb'e gönderdim. Ben de bizzat irtibat kurdum. İş bağlantılarımla Zagreb'de bir çevrem vardı, hepsini seferber ettim. Hoca ile konuşup, hocam benim sana çok ihtiyacım var. Sen daha önce gelip bunu başarmışsın diyerek birebir çok görüştüm. Sağ olsun kendisi de maddi olarak 4-5 kat fazla teklifler olmasına rağmen gereğini yaptı. Merak etme geliyorum, yanındayım dedi. Şimdi bir aradayız, umutlarımız daha çok arttı. Çalışıyoruz, ben kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Beni kırmamak için geldi. Bir şeyler başarmak istiyor. Daha önce yaptı, inşallah takımı yeniden üst sıralara taşıyacak" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLER KAMPA YETİŞECEK"

Yeni transferlerin Antalya kampına yetişeceğini söyleyen Gözbaşı şöyle konuştu:

"Kadın futboldan ne anlar gibi düşünceler bir türlü bitmediği için diyorum ki 'ben yöneticiyim. Ben yönetmeye çalışıyorum. Futbolu seyredip, anlamaya çalışıyorum'.. Kısa süre içinde de anlayacağım. Her türlü teknik danışmanlık alıyorum. Hemen bir scout ekibi kurduk. Sportif direktör yardımcılarımızı belirledik. Bir transfer dosyası hazırladık. Hocanın da hazırladığı isimler var. Hepsi konuşuldu, kararlar verildi. En az 4-5 oyuncu aralarında anlaştıklarımız da var. Ama resmi işlemler bitmeden duyuramıyoruz. Yeni transferler kampa yetişecek. Şu anda gelmiş olanlar, havaalanında olanlar var. İlerleyen zamanlarda açıklayacağız."

"GELDİĞİMİZDE TAKIM DAĞILMIŞTI"

Oyuncular direkt iletişime geçtiğini, bundan da olumlu geri dönüşler aldığını belirten Gözbaşı, "Benim yabancı dil biliyor olmam bir avantaj oldu. Direkt iletişim kurabiliyorum. Geldiğimde moraller çok bozuktu. Hepsiyle birebir konuşup, morallerini yerine getirmeye çalıştım. O diyaloglar kısa zamanda birlik beraberliğe dönüştü. İletişim çok iyi. Medyada takip ettim. Artem ve Lung benim hakkımda bir şeyler söylemiş. Önemli olan yönetimin, çalışanların takım ruhunda olması. Takım dağılmıştı, sorun ordaydı. Elimizdeki oyuncuları takım haline getirdik. Yeni gelen oyuncuların da hızla adapte olacağını düşünüyorum. Tamamen taraftarlarımıza sesleniyorum. Farklı bir Kayserispor izleyecekler. Umut ya da moral vermek için değil, buna yürekten inanıyorum. Hocamız çok düzenli, disiplinli çalışkan. Aynı benim gibi kararlı. Galibiyetlerle bunu göstereceğiz. Fikstür de bizim lehimize. Rakiplerimizle kendi sahamızda oynayacağız. Düşme hattının üstüyle 5 puan var. Ben bu 5 puanı aşabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"MENSAH TAKIMDA KALACAK"

Transfer döneminde ismi yurtiçi ve yurt dışından birçok takımla anılan Bernard Mensah'ın takımda kalmasını istediğini ifade eden Berna Gözbaşı, "Mensah'a hem Türkiye'den hem İspanya'dan teklifler geldi. Gelmeye de devam ediyor. Menajerleriyle de konuşuyoruz. Fakat Mensah'ı göndermek için şu ana kadar değer bir teklif gelmedi. Ben Mensah'ı takımda tutmak istiyorum. Mensah da takımda kalmak istiyor" dedi.

"ALT YAPIYI BAŞTAN AŞAĞIYA DEĞİŞTİRECEĞİM"

Başkan olduğu ilk dönemde ortalama 20 saat çalıştığını söyleyen Gözbaşı, konuşmasını şu şekilde noktaladı:

"Başkanlığımın ilk gününden itibaren sorunlar, icralar, giden oyuncular, kalan oyuncular, onları elde tutmak için 20 saatlik çalışmayla başladım. Esas kafamda olan altyapı, altyapı çalışmalarına tam olarak başlayamadım. Bunlar için çalışan bir ekibimiz var. Yurt dışından gelen oyunculara tamamen karşı değilim, ihtiyacımız var. Ama yeterince yerli oyuncumuz olmadığını görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Yani 80 milyon nüfuslu ülkede bu kadar az yerli oyuncu olması beni üzüyor. Onun için Kayserispor alt yapısını baştan aşağıya tamamen değiştireceğim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Berna Gözbaşı'nın açıklamaları

DGS KODU: 08.01.2020 - Haber Kodu : 200108110

=============================================================

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: Takımı ligde tutacağız

"Savaşmaktan başka çaremiz yok"

"Buraya gelmemdeki en önemli sebep, Berna başkan"

"Ligin seviyesinin üstünde oyuncuları buraya getirebileceğimize inanıyorum"

"Mensah bizim oyuncumuz"

"2'nci yarı bizim için zor olacak"

"Fenerbahçe maçında elimizden geleni yapacağız"

"Savaşan, olumlu düşünen bir insanım"

"Benim çalıştığım dönemde sadece Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk için savaşıyordu"

"Şenol Güneş, çok şeyi değiştirdi"

"Emre Demir'in geliştirmesi gereken çok şey var"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ - Mustafa AKIN/ ANTALYA, - Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Robert Prosinecki, "Tabii ki hiçbir şey için garanti veremeyiz fakat hazırlıklara iyi başladık. İnanıyorum ki bu sene takımı ligde tutacağız" dedi.

Süper Lig'in devre arasında kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki, hedefleri, takımın durumu ve transfer çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Takımın puan olarak iyi durumda olmadığını ama takımı ligde tutacaklarına inandığını vurgulayan Prosinecki, "Bildiğiniz gibi genel itibariyle çok iyi bir durumda değiliz, son sıradayız. Ben de buraya Kayserispor'u bu durumdan kurtarmaya, savaşmaya geldim. Başkanımızla beraber iyi işler yapmaya çalışacağız. Yeni futbolcular almaya çalışıyoruz. Tabii ki hiçbir şey için garanti veremeyiz fakat hazırlıkla iyi başladık. İnanıyorum ki bu sene takımı ligde tutacağız" diye konuştu.

"SAVAŞMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

İlk geldiği dönem ile şu anki sürecin birbirinden farklı olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Tabii ki çok şey değişmiştir. Yeni geldim o yüzden bu kıyaslamayı yapmak doğru olmayabilir ama 7-8 senelik bir süreden bahsediyoruz. Bu süre de çok uzun bir süre. Genel anlamda birçok şeyin daha iyi gittiğini söyleyebilirim. Her şeyi bir kenara bırakırsak ilk geldiğim zaman, iyi sonuçlar almıştık. Ligi 5'inci bitirmiştik. Ben yine bunun için buradayım, takımı ligde tutmak için geldim. Bunu yapmak için de savaşmaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

"BURAYA GELMEMDEKİ EN ÖNEMLİ SEBEP, BERNA BAŞKAN"

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın çok hırslı bir insan olduğunun altını çizen Robert Prosinecki, "Başkan ile çok fazla görüşme şansım oldu. Buraya gelmemi sağlayan en önemli sebep de o ama hayatta her zaman her işte şüphe vardır. Bu yüzden bunu normal karşılayabilir herkes. Tüm bilgi ve birikimimi Kayserispor'a vermek için buradayım. İlk defa bir kadın başkanla çalışıyorum. Her şeyini veriyor takıma, inanılmaz hırslı ve çalışkan bir insan. Ben onun bu azmini gördüğüm için buradayım. Hep beraber iyi işler başaracağız" şeklinde konuştu.

"LİGİN SEVİYESİNİN ÜSTÜNDE OYUNCULARI BURAYA GETİREBİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Transfer çalışmaları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Prosinecki, üst düzey oyuncular alacaklarını ifade ederek, "Umut Bulut ve Adebayor gibi oyuncular kaliteli isimler fakat biz 1-2 gün içerisinde iyi seviyede oyuncuları buraya getireceğiz. Onlarla beraber bu takımı ligde tutacağız. Burada kalanlar ve yeni gelen oyuncularla beraber bu işi başaracağız. Bir rakam vermem doğru olmayabilir fakat transferleri yapmaya başladık. Türkiye liginin seviyesinin üstünde oyuncuları buraya getirebileceğimize inanıyorum. Transfer konusunda çok iyi bir durumdayız, iyi yol kat ettik. Bu seviyeyi oynayabileceğimizi düşündüğüm oyuncuları buraya getireceğiz" diye konuştu.

"MENSAH BİZİM OYUNCUMUZ"

Adı transfer döneminde büyük takımlar ile anılan Bernard Mensah'ın sakatlıktan döndüğünü ve takıma katkı sağlayacağını belirten tecrübeli teknik adam, "Bu söylentiler beni ilgilendirmiyor. Mensah şu anda bizim oyuncumuz. Ben teknik olarak takımla ilk idmanımı dün yaptım. Sakatlıktan da yeni çıktı. Onun çok iyi seviyeye gelip bize yarar sağlamasını bekliyorum" açıklamasında bulundu.

"2'NCİ YARI BİZİM İÇİN ZOR OLACAK"

Düşme hattıyla aralarındaki puan farkının kapatılabilecek bir seviyede olduğunu vurgulayan Prosinecki, "2'nci yarı bizim için de zor olacak, 10 puandayız. Şöyle bir durum da var, düşme hattı şu anda 15 puanda. Biz aradaki 5 puanlık farkı kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun için çok çalışacağız ama kolay değil, herkes bunun için uğraşacak. Biz azimle çalışıp ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAÇINDA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Kendilerini zorlu bir maç takviminin beklediğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Alanya maçından önce Fenerbahçe ile kupa maçımız var. O maçta da biz elimizden geleni yapacağız. Bizim için önemli bir maç. Ligde, onları 1-0 yenmiştik. Biz o maçta da her şeyimizi vereceğiz. Şu anda maçlarla ilgili genel bir puan tahmininde bulunmak yanlış olur. Bildiğiniz gibi Galatasaray ile ilgili söylenebilecek bir şey yok. O maç da zor olacak ama elimizden geleni yapıp puan almaya çalışacağız. Alanyaspor da iyi gidiyor. Ankaragücü ve Antalyaspor maçları daha sonra geliyor. Bu takımları yenmek zorundayız ki ligde kalalım" diye konuştu.

"SAVAŞAN, OLUMLU DÜŞÜNEN BİR İNSANIM"

Kayserispor ile 6 aylık bir sözleşme imzaladığını ve şu anda olumsuz bir düşünce içerisinde olmadığını ifade eden Prosinecki, "Şu an öyle bir şey konuşmam doğru değil. Tek odaklandığım nokta, Kayserispor'u ligde tutmak. İşin o tarafını düşünen bir insan değilim, savaşan, olumlu düşünen bir insanım" açıklamasında bulundu.

"BENİM ÇALIŞTIĞIM DÖNEMDE SADECE FENERBAHÇE VE GALATASARAY ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞIYORDU"

Süper Lig'de rekabetin ve zirveye oynayan takımların sayısının ilk çalıştığı döneme göre arttığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Benim çalıştığım dönemde sadece Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk için savaşıyordu fakat şu an bakıyorum Beşiktaş son yıllarda büyük bir çıkışa geçti, Sivasspor, Alanyaspor, Trabzonspor zirveye oynayabiliyor. Belki de en büyük farklılık bu" diye konuştu.

"ŞENOL GÜNEŞ, ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde zor bir iş başardığını vurgulayan Prosinecki, şu ifadeleri kullandı:

"Takip ettim tabii ki. Türkiye'nin 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki başarısı çok önemliydi çünkü Fransa'yı yenip o grupta başarılı oldu. Kolay iş değil. Şenol Güneş çok şeyi değiştirdi. Bence Türkiye, EURO 2020'ye başarı sağlamak için gidecek."

"EMRE DEMİR'İN GELİŞTİRMESİ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

Türkiye'de genç oyuncuların her geçen gün daha iyi seviyeye geldiğini belirten Robert Prosinecki, "Türkiye'de kaliteli oyuncular var. Futbol çok seviliyor ve büyük bir ilgi var. Futbolun bu kadar sevildiği bir ülkede gençlerin bu seviyeye gelmesi çok güzel. Emre Demir, çok genç. 15-16 yaşında bu seviyede oynamaya başladı. Bu önemli bir başarı aslında onun adına ama geliştirmesi gereken çok şeyi var. Gelecekte Kayserispor ondan çok şey bekliyor" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Robert Prosinecki'nin açıklamaları

-Robert Prosinecki ile başkan Berna Gözbaşı'ndan detaylar

DGS KODU: 08.01.2020 - Haber Kodu : 200108137-200108139

=============================================================

10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 81 gözaltı (1)

Müslim SARIYAR/DİYARBAKIR, - DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu yaptı. Operasyonda 81 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, yasadışı bahis oynatmak' suçlarıyla ilgili Bismil'de faaliyet gösteren organize suç örgütünün yapılanmasının ortaya çıkmasının ardından çalışma başlattı.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, haksız kazanç elde etmelerinin önüne geçilmesi ve somut delillere ulaşılabilmesi ile suç organizasyonu içerisinde yer aldığı değerlendirilen şüphelilerle ilgili yaptıkları çalışma doğrultusunda, Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

300 POLİS KATILDI

Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Bingöl, Batman, Balıkesir, Tekirdağ ve Amasya'da eş zamanlı yapılan operasyonda toplam 81 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 45'i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevkedilen 32 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

ARAÇ VE BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Dosya kapsamında alınan MASAK raporuna istinaden gözaltına alınan 41 kişinin araç ve banka hesaplarına şerh konulduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Operasyondan görüntüler

DGS KODU: 08.01.2020 - Haber Kodu : 200108073

=============================================================

10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 81 gözaltı (2)

Bahis çetesinin banka hesaplarına 1 yılda 500 milyon TL'lik para giriş çıkışı olmuş

Müslim SARIYAR/DİYARBAKIR, - DİYARBAKIR merkezli 10 ilde düzenlenen, gözaltına alınan 81 şüpheliden 32'nin tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu dikkat çekti. Rapora göre çete üyelerinin banka hesaplarına, son 1 yılda toplam 500 milyon liralık para giriş çıkışı olduğu belirtildi. 41 şüphelinin banka hesaplarına ve araçlarına ise şerh konulduğu bildirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, yasadışı bahis oynatmak' suçlarıyla ilgili Bismil'de faaliyet gösteren organize suç örgütünün yapılanmasının ortaya çıkmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler 4 gün önce, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Bingöl, Batman, Balıkesir, Tekirdağ ve Amasya'da eş zamanlı düzenledi. 300 polisin katıldığı operasyonda, toplam 81 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 45'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 36 şüpheliden 32'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

MASAK RAPORU DUDAK UÇUKLATTI

Operasyon kapsamında Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'na MASAK tarafından gönderilen raporunda, çete üyelerinin banka hesaplarına son 1 yılda yaklaşık 500 milyon TL giriş- çıkış olduğu tespit edildi. Raporun savcılık dosyasına girmesinin ardından şüphelilerden 41'inin araç ve banka hesaplarına şerh konulduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Operasyondan görüntüler

Ele geçirilen para ve silahlar

Şüphelilerin görüntüsü

DGS KODU: 08.01.2020 - Haber Kodu : 200108076

=============================================================

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan Van'da 'yetenek taraması'

'Her Şehirde Atletizm' projesi kapsamında 300 çocuğa ulaşıldı

Yetenekli bulunan çocuklar kampta eğitime alınacak

Çocuklar kampın ardından uygun branşlara yönlendirilecek

Federasyon Başkanı Fatih Çintimar: Milli takım altyapısını hazırlama hedefiyle yola çıktık

Behçet DALMAZ/VAN, - TÜRKİYE Atletizm Federasyonu tarafından başlatılan 'Her Şehirde Atletizm' projesi kapsamında, Van'da 13-16 yaş arası 300 çocuğa, Atletizm Teknik Branşlar Sporcu Seçme Taraması yapıldı. Çocuklar, Prof. Dr. Işık Bayraktar başkanlığındaki 15 kişiden oluşan heyet tarafından çeşitli testlere tabi tutuldu. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, projeyle milli takımın altyapısına yetenekli sporcu kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Atletizm Federasyonu tarafından hayata geçirilen 'Her Şehirde Atletizm' projesi pilot il seçilen 4 kentten biri olan Van'da başladı. Proje kapsamında 13-16 yaş arası 300 çocuğun yetenek taraması ve detaylı performans ölçümlerinin ilki, Van'ın Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda yapıldı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar ve 15 kişilik heyet, çocukların yaş ve boy oranını belirledi. Atletizm Teknik Branşlar Sporcu Seçme Taraması'nda kriterlere uyan çocuklar çeşitli testlere davet edildi. Performans testleri sonucunda yetenekli oldukları belirlenen çocukların isimleri, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bildirildi. Çocuklara gelecek günlerde verilecek eğitim için de Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 4 antrenör görevlendirilecek.

ÇİNTİMAR: MİLLİ TAKIM ALTYAPISINI HAZIRLAMA HEDEFİYLE YOLA ÇIKTIK

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Nur Tatar Spor Salonu'na gelerek çalışmaları izledi. Başkan Fatih Çintimar, federasyon olarak yetenekli çocukları atletizmin teknik branşlarına kaydırabilmek amacıyla projeyi başlattıklarını söyledi. Çintimar şunları kaydetti:

"Bu proje kapsamında 4 pilot il belirledik. Bu iller Van, Ağrı, Gaziantep ve Zonguldak. Buralarda yaş gruplarına, boy sıralamasına göre çocuklarımızın uzun atlama, üç adım atlama, yüksek atlama, cirit atma, güllü atma, dizi, çekiç gibi yani atma, atlama ve sprint branşlarına yönlendirebilmek için bu projeyi hayata geçirdik. Çünkü ülkemizin doğu bölgesinde bu branşlarda çok fazla sporcu mevcut değil. Bunu artırabilmek, geliştirebilmek için çocuklarımıza tarama yapıldı. Bu taramadan sonra da seçilen çocuklarımızı burada kampa alarak, o kamp içerisinde bir eğitim süreci geçecek. Bu eğitim yapıldıktan sonra da çocuklarımız o branşların hangisine daha yatkınsa, o branşlarda çocuklarımızı milli takım altyapısı olarak hazırlama hedefiyle yola çıktık. Bu hedefimizi Van'dan başlattık, ardından da Ağrı'da olacağız. Daha sonra Gaziantep ve Zonguldak'ta olacağız. Hedefimiz, Türkiye'nin her bölgesinde, atletizmin her branşını yapılabilecek pozisyona getirebilmek. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da federasyonumuza özel bir destekleri var. Bu bölgelerde dünya çapında sporcularımız var. Ama diğer branşlarda da bu bölgede dünya çapınca sporcuların çıkabileceğine eminiz. Allah nasip ederse ilk eğitimde sonra da genel anlamda bir rapor halinde de bunları paylaşacağız. Çünkü ülkemizin her tarafında her çocuğumuzun yeteneği var. Bu yetenekleri tespit edip, eğitime tabi tutarak da ülkemizin sporuna kazandırmak istiyoruz. Yaklaşık 300 çocuğumuz buraya başvurdu. Biz de bu çocuklarımıza bu test yaptık. Bu projeyi, pilot il olarak ilk Van'da başlattık."

Başkan Çintimar, açıklamalarının ardından beraberindeki Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, spor heyeti ve testten geçen çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Spor salonunda yapılan testlerden görüntü

Çocukların boy ve kilolarının ölçülmesi

Fatih Çintimar'ın açıklamaları

Genel detaylar

DGS KODU: 08.01.2020 - Haber Kodu : 200108047