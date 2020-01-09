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Günün öne çıkan spor haberleri

Damien Comolli, "Başkanımızın takıma faydalarını düşününce kararına saygı gösterilmelidir.

09.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:32Günün öne çıkan spor haberleri
Damien Comolli, "Başkanımızın takıma faydalarını düşününce kararına saygı gösterilmelidir. Simon'u da taraftarlarımız iyi bir şekilde karşılamalıdır" dedi.

Sportif Direktörü Damien Comolli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. hesabı açan Comolli, takıma yeni dahil olan Simon Falette'nin transferi hakkında bilgiler paylaştı. Falette transferinde kendisi ile ilgili hikayeyi paylaşmak istediğini belirten Damien Comolli, "Başkanımızın takıma faydalarını düşününce kararına saygı gösterilmelidir. Simon'u da taraftarlarımız iyi bir şekilde karşılamalıdır. Bugün basında çıkan haberlere göre oyuncuyu getirmek için Rogon Ajansı ile anlaştığım doğru değil. Bu ajans ile sadece Tolga ve Gustavo transferleri için görüştüm.

Rogon ve benim aramda sözde bir ticari anlaşma olduğu doğrultusunda çıkan haberler üzerinden benimle alakalı saçma iddialarda bulunan kişiler hakkında yasal işlem başlatacağız. Fenerbahçe ailesine saygılarımla" ifadelerini kullandı.


- Antalya

Fenerbahçe, Twitter, Spor

Kaynak: DHA

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