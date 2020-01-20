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Günün öne çıkan spor haberleri

Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan otobüsün kar nedeni ile şarampole inmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

20.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:19Günün öne çıkan spor haberleri
altyapı oyuncularını taşıyan otobüsün kar nedeni ile şarampole inmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan oyuncular tedavi işlemlerinin ardından taburcu oldular.

Kaza saat 02.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Ebuhan köyü yakınlarında meydana geldi. Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan Ertan Öğütlü yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi. Kazada otobüs içerisindekilerden 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrasında Demir Grup Sivasspor'un U14-U15 takımından hafif yaralanan 6 futbolcu ve otobüsün sahibi kontrol amaçlı olarak Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Futbolcular tedavilerinin ardından taburcu edildi. Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Otobüsün görüntüler

DGS KODU: 200120131


- Antalya

Sivasspor, Sivas, Spor

Kaynak: DHA

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