Günün öne çıkan spor haberleri

Ünlü futbolcuların kramponlarını, 2 metrekarelik dükkanında tamir ediyor

"Bana 'Krampon Profesörü' diyorlar"

"İşimi dört dörtlük ve temiz yaptım"

"Menajer olduğumu düşünüp arıyorlar"

Selçuk BAŞAR - Aleyna KESKİN/ TRABZON, - TRABZON'da 46 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 60 yaşındaki Ali Yıldız, 2 metrekarelik dükkanında Hami Mandıralı, Sergen Yalçın, Şota Arveladze, Onur Kıvrak, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır gibi eski ve yeni futbolcuların aralarında olduğu sporcuların kramponlarını tamir etti. Mesleğini sürdüren ve ünü dünyaya yayılan Yıldız'a yurt dışından da tamir için krampon gönderiliyor. İşini severek yaptığını belirten Yıldız, "Bana 'Krampon Profesörü, dükkanı büyütsen' diyorlar. 2 metrekarelik dükkanım bana 100 metrekare gibi geliyor" dedi.

Ortahisar ilçesi Tabakhane Köprüsü girişindeki tarihi binanın altında, kayanın oyulması ile yapılan 2 metrekarelik dükkanda, Ali Yıldız, 14 yaşında baba mesleği ayakkabı tamirciliğine başladı. Yıldız, çıraklık döneminin ardından kısa sürede kendi iş yerini açtı. 46 yıldır sürdürdüğü mesleğinde kentte 'Krampon Profesörü' diye tanınan Yıldız, özellikle spor ayakkabı ve krampon tamiri yapıyor. 'Krampon Hastanesi' adını verdiği tamirhanede Yıldız, 46 yılda Hami Mandıralı, Sergen Yalçın, Şota ve Arçil Arveladze kardeşler ile Burak Yılmaz, Onur Kıvrak, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır gibi eski ve yeni futbolcuların aralarında olduğu sporcuların kramponlarını tamir etti. Trabzonspor başta olmak üzere bölgedeki çeşitli liglerde mücadele eden futbol takımlarında top koşturan futbolcuların kramponlarını da tamir eden Yıldız'ın ünü dünyaya yayıldı. Yıldız, yurt dışından gönderilen kramponların tamirini de yapmaya başladı. Amatör ve pek çok profesyonel futbolcu, özellikle yeni nesil kramponlarını, Yıldız'a verip, küçük dükkanda yer alan özel kalıp makinesinde de genişlettiriyor.

"BANA 'KRAMPON PROFESÖRÜ' DİYORLAR"

İşini çok sevdiğini ve kendisine 'Krampon Profesörü' lakabının takıldığını anlatan Ali Yıldız, "1974'ten 1980 yılına kadar sürekli ayakkabı tamir ediyordum. Şimdi ise sadece krampon tamiri yapıyorum. Bana 'Krampon Profesörü' diyorlar. Önce sırasıyla 'Kral, Efsane ve Profesör' dediler. Daha sonra 'Ordinaryüs' dediler. Çoğu kişi ordinaryüsün ne olduğunu bilmiyor. 'Ayakkabı Profesörü olarak kalayım' dedim. Dükkanımın fotoğraflarını görenler, 'Profesör dükkanın çok küçük, büyütsen' diyorlar. Ama 2 metrekarelik dükkanım bana 100 metrekare gibi geliyor. Şehir dışından tamir için sürekli krampon geliyor" dedi.

"İŞİMİ DÖRT DÖRTLÜK VE TEMİZ YAPTIM"

İlkokulu bitirdikten sonra kendi dükkanını açtığını anlatan Yıldız, "İşimi dört dörtlük ve temiz yaparım. Onun için beni tercih ediyorlar. Sergen Yalçın'a bile krampon tamiri yaptım. Krampon tamiri yapmadığım sporcu yok. Trabzonspor'da 1980 yılından beri oynayan bütün futbolcuların kramponlarının tamirini yaptım. Kramponlar eskidiği zaman ayağa daha rahat olduğu için tamir ettiriyorlar" diye konuştu.

"MENAJER OLDUĞUMU DÜŞÜNÜP ARIYORLAR"

Yurt dışından kendisini arayan futbolcuların olduğunu da söyleyen Ali Yıldız, "Futbolcularla ve kulüp başkanlarıyla çekildiğim fotoğraflarımı sosyal medya hesabıma yüklüyorum. Sayfamı görenler beni başkan, yönetici ya da menajer zannediyor. Özellikle yurt dışından bu fotoğrafları görenler beni önemli biri ya da menajer olduğumu düşünerek arıyorlar. Bana 'Türkiye'de futbol oynamak istiyorum, işimi halledebilir misin?' diyorlar. Ben de dükkanımda fotoğraf çekilerek krampon tamircisi olduğumu gösteren fotoğraf yolluyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Dükkanın dış görüntüsü

Dükkanın içinden görüntü

Ali Yıldız krampon tamiri yaparken detay

Tamiri biten kramponların müşteriye teslimi

Ali Yıldız ile röportaj

Genel detaylar

Haber - Kamera: Selçuk BAŞAR - Aleyna KESKİN/ TRABZON,

DGS KODU: 200121045

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Galatasaray, Emre Mor ile yollarını ayırıyor

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Emre Mor, sarı-kırmızılılarla yol ayrımına girdi. Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, genç oyuncunun takımdan ayrılması yönünde karar verdi. 22 yaşındaki orta saha kendisine takım arıyor.

Sezon başında İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor, istenilen performansı gösteremedi. Sezon başından bu yana takımda çok fazla forma bulamayan genç oyuncu, teknik direktör Fatih Terim'in verdiği şansları da değerlendiremedi. Süper Lig'de 10, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkan Emre Mor, takıma gol veya asist katkısında bulunamadı.

SOSYAL MEDYADA "GALATASARAY" YAZISINI SİLDİ

Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, genç oyuncunun takımdan gönderilmesi yönünde karar verdi. Bu gelişmenin ardından sosyal medya hesaplarındaki "Galatasaray" yazısını kaldıran Emre Mor'un, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere Premier Lig'de transfer görüşmesi yapmak için izin isteyen ve bir süredir görüşmelerini sürdüren Emre Mor, istediği takımı bulamayınca İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam etti. Şu anda transferi için İngiltere dışından da bir takım bulduğu belirtilen Emre Mor'un yakın zamanda Galatasaray macerasını sonlandırması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Emre Mor'dan arşiv görüntüler

DGS KODU: 200121084

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Moses, İnter için sağlık kontrolünde

Mustafa AKIN/ İstanbul, - Fenerbahçe'nin Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses, İtalya yolcusu. Nijeryalı futbolcu sağlık kontrolünde sorun çıkmaması durumunda Inter ile anlaşmaya imza atacak.

Sarı-lacivertli ekipte bir süredir ayrılacağı konuşulan Victor Moses transferinde son aşamaya gelindi. Lampard'ın dünkü açıklamasından sonra Inter ile anlaşma sağlayan Moses, bugün sağlık kontrolünden geçecek. Sarı-lacivertli forma ile 21 maçta görev alan ve 5 gol kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, yapılacak sağlık kontolünün ardından bu hafta içinde Inter ile resmi anlaşmaya imza atacak.

RODRIGUEZ BEKLEMEDE

Fenerbahçe'de Victor Moses'ın ayrılacak olması ile takımda maaş bütçesi düşüşe geçti. Sarı-lacivertli ekip Moses'ın dışında Miha Zajc'ı da satıp bütçeyi geriye çekmenin hesaplarını yaparken Ricardo Rodriguez bilmecesinde de netlik sağlamak istiyor. Fenerbahçe ile adı bir süredir anılan Rodriguez ise takımdan gönderilmesi planlanan oyuncuların durumları göz önünde bulundurularak bekletiliyor. Moses ve ardından Zajc'ın gönderilmesi ile rahatlayacak olan Fenerbahçe Yönetimi, Rodriguez'i takıma dahil ettiğini açıklayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Moses idman ve detaylar

DGS KODU: 200121090

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Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu için imza töreni düzenlendi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, - Trabzonspor Kulübü, iki yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına anlaşma sağladığı orta saha Bilal Başacıkoğlu için imza töreni düzenledi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde bordo-mavili kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ve Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmesini feshettikten sonra Trabzonspor'a gelen 24 yaşındaki Bilal Başacıkoğlu yer aldı. Genç bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirten Ömer Sağıroğlu, "Genç kardeşimize aramıza katıldığı için hoş geldin diyoruz. Trabzon kökenli genç oyuncu olarak aramıza katıldı. İnşallah kendisinin kariyerine de, Trabzonspor'a da katkı sağlayacak ve kulübümüzde başarılı olacaktır" dedi.

BAŞACIKOĞLU: UMARIM EN İYİSİ OLUR

Trabzonspor'a gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Bilal Başacıkoğlu ise "Herkese çok teşekkür ediyorum bana bu şans verildiği için. Umarım hem benim hem de Trabzonspor camiası için en iyisi olur" diye konuştu.

YARIM SEZON İÇİN 162 BİN 500 TL ÖDENECEK

Hollanda doğumlu Trabzonlu oyuncu Bilal Başacıkoğlu bordo-mavililerde 45 numaralı formayı giyecek. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019-20 sezonu için 162 bin 500 TL garanti ücret ödenecek. Opsiyon hakkının bordo-mavililer tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya; 2020-21 opsiyon sezonu için 2 milyon 750 bin TL garanti ücret, 2021-22 opsiyon sezonu için 2 milyon TL garanti ücret ödenecek. Ayrıca transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedelinin ödenmeyeceği belirtildi.

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Antalyaspor'da Gelson Dala ayrıldı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, - ANTALYASPOR, sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer ettiği 23 yaşındaki forvet Gelson Dala ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, sezon başında Portekiz Süper Ligi takımı Sporting Lizbon'dan kiraladığı Gelson Dala takımdan ayrıldı. Kırmızı beyazlılarda, 6 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçta maçta forma giyen Angolalı futbolcu, istenen performansı verememesi üzerine kulübüne döndü.

Antalyaspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolcuya başarı diledi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüze sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Gelson Dala bugün itibarıyla kulübüne dönmüştür. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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Göztepe nereden nereye

Onur ATIŞ/ İZMİR, - SÜPER Lig'de pazar günü Beşiktaş'ı ülkemizin en modern spor tesislerinden olacak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde konuk edecek Göztepe, dibi gördüğü 2000'li senelerden sonra yükselişe geçip çağ atlamayı başardı. Tarihinde 2 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası olan, Avrupa'da yarı finale çıkan ilk Türk takımı unvanını alan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'den düştüğü 2003 yılından sonra çöküşe geçip 2007'de amatör lige kadar geriledi. O dönemde büyük sıkıntılarla boğuşan Göz-Göz'ün çehresi son 5 yılda değişti. Amatör sahalarda oynadığı dönemlerden sonra önce üst üste lig atlamaya başlayıp 2017'de 14 yıl sonra Süper Lig'e dönen sarı-kırmızılılar tesisleşmede de çok önemli atılımlarda bulundu. Yıllar boyunca şimdi yeni stadın yapıldığı ve o dönemlerde atıl halde olan Gürsel Aksel Tesisleri'nde idman yapan Göztepe önce Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne kavuştu.

ÖNCE TESİS YAPILDI

Altınbaş Holding döneminde temeli atılan ve Mehmet Sepil'in başkanlığında 13 Ağustos 2014 tarihinde açılan tesis Göztepe'nin gelişimine çok önemli katkılar sağladı. Başkan Sepil'in kulübü 5 Haziran 2014'te Altınbaş Holding'den devralmasının ardından sarı-kırmızılılar sportif, kurumsal ve tesisleşme alanında sürekli ileriye yönelik hamleler gerçekleştirdi. Sepil döneminde önce 2'nci Lig'den 3 senede Süper Lig'e yükselen Göztepe, yıllarca hasret kaldığı stadı için de girişimlere başladı. Alsancak Stadı'nın yıkılmasıyla maçlarını 9 bin kapasiteli Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynamak zorunda kalan Göztepe, stat konusunda ilk büyük adımı 14 Haziran 2017'de attı.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTILAR

O tarihte kulübün amatöre gerilediği yıllarda zemini balçık tarlasına dönen Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine yapılan müthiş stadyumun ihalesi gerçekleştirilirken, 9 Eylül 2017'de ise dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından stadın temeli atıldı. Başkan Mehmet Sepil'in bizzat projesini çizdiği Gürsel Aksel Spor ve Salıklı Yaşam Merkezi'nin inşaatı ise tüm hızıyla ilerledi. Gece gündüz yapılan mesailerin ardından UEFA standartlarındaki Göztepe'nin yeni evi tüm silüetiyle ortaya çıkmaya başladı. Bir gün dahi aksamadan inşaatı süren Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, bu hafta itibarıyla müsabaka oynanacak duruma getirildi.

HEYECAN DORUKTA

İzmir'de yaşanan stat sorunları yüzünden Bursa, Manisa hatta Sakarya'da dahi iç saha maçlarını oynamak zorunda kalan Göztepe, muhteşem bir yapıya kavuşmuş oldu. 26 Ocak Pazar günü yeni stadında Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-kırmızılılar kabus dolu günlerden çıkıp 95 yıllık tarihinde ilk kez kendi evine sahip oldu. Camia ve taraftar ise yeni statlarında yaşayacakları ilk heyecan için geri sayıma geçti. Semtin tüm sokakları ve caddeleri, 'Eve dönüyoruz' yazılı dev bayrak ve flamalarla süslendi. Teknik ekip, futbolcular ve yönetimi de yine büyük heyecan sardı. Şu ana kadar 17 bin kombine ve 35 loca satıldığı açıklanırken, satışa çıkacak biletlerin de kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

KUPADA RÖVANŞ ZAMANI

Süper Lig'de Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek ikinci yarıya çok iyi başlayan Göztepe, rotasını Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Son 16 turu ilk maçında, ligde mağlup ettiği Antalyaspor'a Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda 4-3 yenilen Göz-Göz, yarın rakibiyle İzmir'de karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Göz-Göz bu maçla 3.5 yıldır kullandığı Bornova Stadı'na da veda edecek. Ev sahibi ekipte sakatlıkları süren Alpaslan, Poko ve Reis, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör İlhan Palut, ilk maçı 4-3 kaybetmelerinin büyük dezavantaj olmadığını söyledi. Genç teknik adam, "Taraftarımızın desteği ile gereken skoru alacağız" diye konuştu. Göz-Göz'ün sahaya Göktuğ - Murat, Leo, Titi, Berkan, Borges, Castro, Mossoro, Yalçın, Halil, Jerome 11'iyle çıkması bekleniyor.

WİLCZEK ATAĞI

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Göztepe, gözünü Polonyalı santrfor Kamil Wilczek'e çevirdi. Sarı-kırmızılı kurmayların Danimarka'nın Brondby takımında forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi. Göztepe'nin Wilczek'i İzmir'e davet ettiği bildirildi. Futbola ülkesinin Zaglebie Lubin takımında başlayan deneyimli forvet, Piast Gliwice, Carpi ve Brondby'de oynadı.

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