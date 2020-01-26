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Günün öne çıkan spor haberleri

SÜPER Lig'de Göztepe'ye İzmir deplasmanında konuk olacak Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs, bugün ilk kez kapılarını açacak Gürsel Aksel Stadı'na gelirken olay çıktı.

26.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:10Günün öne çıkan spor haberleri

SÜPER Lig'de Göztepe'ye deplasmanında konuk olacak kafilesini taşıyan otobüs, bugün ilk kez kapılarını açacak Gürsel Aksel Stadı'na gelirken olay çıktı.

Kafileyi taşıyan otobüsün Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden geçişi sırası bir grup Göztepeli taraftar, takım otobüsüne taş attı. Çevik kuvvet ekiplerinin ise gruba müdahale ettiği öğrenildi. TOMA'yla taşkınlık yapan grubun üzerine tazyikli su sıkan emniyet güçleri, biber gazıyla taraftarları uzaklaştırdı. Beşiktaş takımı geniş güvenlik önlemleri altında Gürsel Aksel ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne giriş yaptı. Kafile stada girerken ise herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.

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- İzmir

Beşiktaş, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

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