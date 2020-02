Günün öne çıkan spor haberleri

Derbinin şifresi '23'

Derbi ayın 23'ünde ve ligin 23'üncü haftasında oynanacak

Galatasaray bu sene 23'üncü şampiyonluğunu hedefliyor

Galatasaray'ın deplasmanda attığı ve yediği gol toplamı '23'

Fenerbahçe sahasında 23 puan topladı

Fatih Terim 23'üncü derbi galibiyetinin peşinde

1999'da Kadıköy'de alınan galibiyetten bu yana 22 lig maçı geride kaldı

Muslera, 23'üncü kez Fenerbahçe'ye karşı

Fenerbahçe derbide kaybetmesi halinde Ersun Yanal 23'üncü mağlubiyetini yaşayacak

Özgür KABAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Dev karşılaşma 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin istatistiklerinde 23 rakamı ön plana çıkıyor.

DERBİ AYIN 23'ÜNDE VE LİGİN 23'ÜNCÜ HAFTASINDA OYNANACAK

Pazar günkü Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, Süper Lig'in 23'üncü haftasında ve Şubat ayının 23'üncü gününde oynanacak.

GALATASARAY BU SENE 23'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞUNU HEDEFLİYOR

Süper Lig'de 22 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, bu sene sonunda mutlu sona ulaşması halinde kulüp tarihinin 23'üncü şampiyonluğunu yaşamış olacak. Sarı-kırmızılılarda hedef bu seneyi de şampiyon tamamlayarak ligde üst üstte 3'üncü kez şampiyonluk yaşamak.

1999'DA KADIKÖY'DE ALINAN GALİBİYETTEN BU YANA 22 LİG MAÇI GERİDE KALDI

Galatasaray, 1999 yılından bu yana Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de kazanamıyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak 22 Aralık 1999 tarihinde oynanan lig maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Galatasaray, 1999 yılından bugüne dek Fenerbahçe deplasmanında oynadığı 22 lig karşılaşmasından galibiyet çıkaramadı. Sarı-kırmızılılar, pazar günü oynanacak derbide Kadıköy'deki 23'üncü lig müsabakasından galibiyetle ayrılan taraf olmaya çalışacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ligdeki son 22 karşılaşmada, sarı-lacivertliler 14 galibiyet elde ederken, 8 müsabakada beraberlikle sonuçlandı.

MUSLERA 23'ÜNCÜ KEZ FENERBAHÇE KARŞISINDA

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, pazar günkü derbi karşılaşmasında sarı-kırmızılı forma ile 23'üncü kez Fenerbahçe karşısına çıkacak. 33 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertlilere karşı 18'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 22 karşılaşmada oynadı. Muslera, Galatasaray forması ile çıktığı söz konusu 22 müsabakada, 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Uruguaylı eldiven, Fenerbahçe derbilerinde kalesinde 19 gol görürken, 9 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı.

FENERBAHÇE DERBİDE KAYBETMESİ HALİNDE ERSUN YANAL 23'ÜNCÜ MAĞLUBİYETİNİ YAŞAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini sarı-lacivertlilerin kaybetmesi halinde Fenerbahçe kariyerindeki 23'üncü yenilgisini yaşamış olacak. Sarı-lacivertlilerin başında olduğu iki dönemde (2013-2014/ 2018- ) bugüne kadar toplam 92 karşılaşmaya çıkan Yanal, söz konusu müsabakalarda 51 galibiyet elde ederken, 22 mağlubiyet yaşadı, 19 mücadelede ise Yanal'ın öğrencileri sahadan beraberlikle ayrıldı.

58 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile ilk geldiği 2013-2014 döneminde şampiyonluğa ulaşmıştı. Ersun Yanal, 2018 yılının Aralık ayında iş başı yaptığı sarı-lacivertlilerdeki ikinci döneminde ise görevine devam ediyor.

FATİH TERİM 23'ÜNCÜ DERBİ GALİBİYETİNİN PEŞİNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pazar günkü Fenerbahçe derbisinde takımı ile birlikte 23'üncü derbi zaferini hedefliyor. Tecrübeli teknik adam, bugüne dek sarı-kırmızılılar ile çıktığı 61 derbi müsabakasında 22 galibiyet yaşarken, 23 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Terim'in takımları, 16 defa ise sahadan mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE SAHASINDA 23 PUAN TOPLADI

Süper Lig'de 38 puan ile 6'ncı sırada yer alan Fenerbahçe, bu haftaya dek sahasında oynadığı 10 karşılaşmada toplam 23 puan topladı. Sarı-lacivertliler, söz konusu 10 karşılaşmada 7 kez galip ayrılan taraf olurken, 1 defa yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 2 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

GALATASARAY'IN DEPLASMANDA ATTIĞI VE YEDİĞİ GOL TOPLAMI '23'

Süper Lig'de geride kalan 22 haftada 3'üncü sırada yer alan Galatasaray'ın deplasmanda attığı ve yediği gollerin toplamında da '23' rakamı dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, 23'üncü hafta itibariyle deplasmandaki 10 karşılaşmada rakip kalelere 14 gol gönderirken, kalesinde ise 9 gol gördü.

====================================================================

Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray'ı ezberliyor

İSTANBUL, - Fenerbahçe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazar günü Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı analiz toplantısı ve antrenmanla sürdürdü.

Sarı lacivertli takımın teknik heyeti ve oyuncuları, maçın analizi için toplantı yaptı. Toplantının ardından oyuncuların bir grubu sahada, bir grubu da salonda rejenerasyon idmanı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapılacak taktik çalışmaların ardından kampa girecek.

====================================================================

Mecnun Otyakmaz: Arzu ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyoruz

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS -

Demir Grup Sivas spor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Şimdiye kadar ligde yaşadıklarımızı bir kenara bırakıp bu anı bugünü ve bugünkü karşılaşmayı bir milat olarak görüp arzu ettiğimiz hayalini kurduğumuz şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyoruz.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor bugün oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi il protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Sivas'ta bir otelde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, birlik ve beraberlik içerisinde Sivasspor'a sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek, "Hepimizin bildiği gibi futbol sadece futbol değildir. İçinde Ekonomik, sosyal ve siyasal parametreler barındıran büyük bir organizasyondur. Özellikle Anadolu'nun merkezindeki insanları dünyanın dört bir yanına dağılmış mütevazi bir şehir için daha önemlidir. Sivasımız ülkemizin 81 ilinin içerisinde Süper Lig'de takımı olan 12 ilden bir tanesidir. Şehrimizin Süper Lig'deki ve Süper Lig'de olmadığı yıllarını hepimiz hatırlıyoruz. Aradaki farkı görebiliyoruz. O yüzden takımımıza her zaman sahip çıkıp bu değeri kaybetmememiz gerekiyor" dedi.

Her maç sonu çıkıp açıklama yapan ve gündem oluşturan bir yönetim anlayışının olmadığını belirten Otyakmaz, Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla bir sorun olduğu zaman sorunu kaynağında çözmeye çalışan kamuoyu ile paylaşmayan, futbolu bir aile gibi sorunları aile içerisinde çözmeye çalışan bir anlayışımız var. Bunu da uzun yıllardır başarı ile sürdürdüğümüzü düşünüyoruz. Tabi canımızın çok yandığı anlarda, taraftarımızın bize çok tepki gösterdiği anlarda bile metanetli oluyoruz. Ama artık gerektiği zamanlarda da açıklama yapıyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bir açıklamamız söz konusu oldu. Bizi bu açıklamaya iten son günlerde yaşadığımız hakem hataları, atamalar ve bir takım aksaklıklardı. Bunu dile getirmemiz gerekiyordu." dedi.

"SİVASSPOR HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİ"

Sivasspor'un herkesin ortak bir değeri olduğunu belirten Otyakmaz, "Dolayısıyla sizlerin desteğine ve işbirliğine ihtiyacımız var. Sizden de ricam takımımıza destek vermekle birlikte özellikle bu siyasal polemiklerden takımımızın uzak durması ve çeşitli provokasyonlara alet edilmemesidir. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin neferleriyiz. Türkiye Cumhuriyeti bizim için önemlidir. Bu doğrultuda da elimizden gelen her türlü mücadeleyi de vermeye hazırız" diye konuştu.

"HAYALİNİ KURDUĞUMUZ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Ligin ilk yarısında toplanan puanların ikinci yarıda da aynı şekilde devam edeceğini ve tekrar liderliği almayı hedeflediklerini söyleyen Otyakmaz, "Eğer biz birlik beraberlik için de, şehrin dinamikleriyle, taraftarımızla, teknik heyet, yönetim ve futbolcu kardeşlerimizle bu davaya inanır ve bu mücadeleyi gösterip tekrar liderliği belki de hayalini kurduğumuz şampiyonluğa ulaşmamızda söz konusu olabilir. Ama ancak bu birlik ve beraberlik içinde olabilir. Şimdiye kadar ligde yaşadıklarımızı bir kenara bırakıp bu anı bugünü ve bugünkü karşılaşmayı bir milat olarak görüp arzu ettiğimiz hayalini kurduğumuz şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyoruz. Şimdiye kadar şampiyonluktan bahsetmiyorduk. Ama artık liderlik stresi de yok önümüzde bir şampiyonluk hedefi var. Sonuca ulaşırız ulaşmayız Allah bilir. Ama biz bu mücadeleyi vermek zorundayız. Hepimiz yükümlülüğüdür. Bundan sonraki karşılaşmalara şehir olarak hazırlanmalıyız. Takım olarak da tabi ki teknik heyetimiz elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

TRANSFER ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Takıma ve yönetime yönelik daha iyi transferler yapılmadığına dair eleştirilere cevap verem Otyakmaz, "İlk yarıyı lider kapatan bir kadromuz var. Bu kadromuzda çok değerli futbolculardan oluşuyor. Bir çoğunun taliplisi olmasına rağmen biz futbolcularımızı göndermedik. Şampiyonluk için bu önemli oyuncularımızı satmayı ve para kazanmayı düşünmedik. Dolayısıyla bize bu puanları toplamış hali hazırda elimizde 13 14 tane önemli oyuncu var. Eğer biz bu futbolcularımızı yedek bırakacak transferler yapsaydık bu düzen bozulabilirdi ve onlardan daha iyi oyuncuları transfer etmek bize çok pahalıya patlayabilirdi. Yeni alınacaklar ve eski futbolcular arasında da ciddi fiyat farkı olabilirdi. Oda takımımız içerisindeki ahengi, uyumu ve maaş kriterlerini de bozmuş olurdu. Ama onunla birlikte uzun süren çalışmalar neticesinde 4 tane transfer yaptık. Hepsi de çok değerli ve takıma katkıda bulunabilecek oyunculardır. İnşallah önümüz açık takımımızda güçlü. Sizlerin de desteği ile arzu ettiğimiz sonuca inşallah ulaşacağız" dedi.

"SİVASSPOR HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR"

Sivas Valisi Salih Ayhan ise, Demir Grup Sivasspor her şeyin en iyisini hak ettiğini ve her kesimin sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Her şey para ile değil. Bizim takımımızın bütçesine baktığımızda büyük takımların bütçesinde çok geri. Önemli olan para değil, transfer değil, yıldız futbolcu değil, önemli olan inanmışlıktır. Sivasspor bundan sonrada daha kararlı bir şekilde yoluna yürüyecek. Biz şehir olarak duygumuzu, düşüncemizi, heyecanımızı daha da artırmamız gerekiyor. Herkes bulunduğu noktandan ne yapması gerekiyorsa onu yapmalı. Biz şehrimizi, takımımızı maddi manevi destekleyeceğiz. Taraftarlarımızda stadyumu dolduracak. İnşallah statta 20 bin seyirci bandını aşmamız gerekiyor. Gösterdiğimiz bu birlik-beraberliği stadyuma taşıyarak, bugün 3 puanla sahadan ayrılarak, lige kaldığımız yerden devam edeceğiz. Demir Grup Sivasspor sevgimiz daim olsun. Göz bebeğimiz olan takımımız, yapılan kamuoyu arattırmalarında 'Sivas denilince' ilk akla gelen markalardan biri Demir Grup Sivasspor'dur" diye konuştu.

"ŞEHRİMİZE HEP HEYECAN YAŞATINIZ"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de, Sivasspor'un kentin ortak değeri ve markası olduğunu ifade ederek, "Şehrimizin tanıtımına en büyük destek verenlerden bir tanesi Sivasspor olmuştur. Ben bu noktada şehre yük olmadan istikrarlı bir şekilde takımın başına geldiği o günden bugüne kadar Sivasspor'u Sivasspor yapan Mecnun Otyakmaz başkanımıza ve ondan önceki başkanlara, emek veren yönetimimize çok çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın ve ekibinin göstermiş olduğu disiplinli ve dirayetli bir yönetim ile Süper Lig'e çıktıktan sonra bugüne kadar Sivas'ta hep bir değerimiz oldu. Demir Grup Sivasspor'umuz bulunduğu noktadaysa bundaki en büyük katkı ve destek Mecnun Otyakmaz başkan ve o günden bu güne kadar görev alan yönetimdir. Bu nokta da bu hakkı teslim etmemiz lazım. Sivaslı hemşerilerimiz adına Mecnun başkanın şahsına Sivasspor'u bugünkü noktaya getiren tüm yönetim çalışanlarına hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Sivas'ımız olarak bize düşen de iyi giden bu takıma ve bu yönetime hep ve tam destek olmak. Stadyumu doldurmak noktasında bize büyük bir görev düşüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mecnun Otyakmaz'ın konuşması

-Vali Salih Ayhan'ın konuşması

-Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in konuşması

-Programdan genel detay

====================================================================

Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyat yolcusu sporculara sürpriz ziyaret

ANKARA, - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularını ziyaret ederek, Tokyo 2020 hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, Tokyo Paralimpik Oyunları'na takım halinde ilk kota alma hakkı elde eden Kadın Goalball Milli Takımı ile de goalball oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularını ziyaret etti. Kasapoğlu, Ankara Eryaman'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni ziyaretinde ilk olarak Goalball Kadın Milli Takımı sporcularının antrenmanını takip etti. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na takım halinde ilk kota alma hakkı elde eden Kadın Goalball Milli Takımı, Bakan Kasapoğlu'nu tezahüratlar eşliğinde goalball oynamaya davet etti.

BAKAN KASAPOĞLU GOALBALL OYNADI

Sporcuların davetini geri çevirmeyen Bakan Kasapoğlu, sahaya çıkarak milli sporcularla goalball oynadı. Maçın ardından sporcularla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, millilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Milliler, Bakan Kasapoğlu'na 2019 yılında ulaştıkları Avrupa şampiyonluğunun hikayesini anlattı.

YÜZÜCÜLERİN ANTRENMANINA ZİYARET

Bakan Kasapoğlu daha sonra milli yüzücülerin antrenman yaptığı olimpik havuza geçerek, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na kota alan sporculardan Merve Tunçel ve Beril Böcekler ile sohbet etti. Millilerin çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, bir süre antrenmanı izledikten sonra havuzdan ayrıldı.

Bakan Kasapoğlu'nun Ankara TOHM ziyaretinde sonraki durağı, Tokyo 2020 hazırlıklarına devam eden Atıcılık Milli Takımı sporcuları oldu. Millilerle tek tek ilgilenerek sohbet eden Bakan Kasapoğlu, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Halter Milli Takımı'nı da ziyaret eden Kasapoğlu, milli sporculardan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ziyaretinde son olarak milli eskrimcilerin antrenmanını izleyen ve antrenman sonrası sporcularla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra merkezden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ziyaretten görüntüler

-Detaylar

====================================================================

Karşıyaka'ya altyapı tesisi müjdesi

İZMİR,

Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) adına Mavişehir Spor Alanı'na yapılması planlanan altyapı tesisi için girişimler sürüyor. KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, 100 dönüm büyüklüğündeki arazinin kulübe tahsis edilmesi ve spor alanları inşa edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un da katıldığı ziyarete, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İZVAK Başkanı Ali Erten, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, KSK Genel Sekreteri Mehmet Yaya ve Yönetici Kazım Türk de katıldı.

Ziyaretin ardından yönetim kurulu adına açıklamalarda bulunan Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Bakanımızdan gereken onayı aldık. TOKİ ile proje detayları üzerinde çalışmaya başlıyoruz. En kısa zamanda altyapılarımızı ayağa kaldıracak bu projeyi hayata geçireceğiz. Karşıyakamıza hayırlı olsun. Bu projenin gerçekleşmesi için büyük emek ve destek veren AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Hamza Dağ'a, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Kasapoğlu'na, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a camiamız adına teşekkürlerimizi borç biliriz" diye konuştu.

====================================================================

Bursaspor ile Erzurumspor zirve iddiası için sahaya çıkıyor

Gürkan DURAL/BURSA,

TFF 1'inci Lig'de haftanın maçında Bursaspor, BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Son haftalarda formda bir görüntü çizen Bursa temsilcisi, aynı puana sahip olduğu rakibini yenerek zirve yolunda ilerlemek istiyor.

TFF 1'inci Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Bursaspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. 22'nci haftaya Hatayspor'un 42 puanla liderliğinde girilirken, 39 puana sahip Bursaspor ve Erzurum ekibi, 3 puan geriden lideri takibini sürdürüyor. Yalnızca +1 averajla Erzurum temsilcisi ikinci sırada yer alırken, bu iki ekip aynı zamanda en yakın rakipleri Adana Demirspor'un da 5 puan önünde bulunuyor.

HAVA ŞARTLARI ZORLAYACAK

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda yarın oynanacak ve saat 14.00'de başlayacak bu zorlu randevuda Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bilal Köseoğlu. Öztürk; Bursaspor'un 8 maçında düdük çalarken, bu maçlarda Bursa ekibi 3 galibiyet, 4 yenilgi ve bir beraberlik aldı. Buna karşın Erzurum temsilcisi ise Öztürk'ün yönettiği tek maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Erzurum'da maç günü en düşük sıcaklığın -2, en yüksek sıcaklığın ise 2 derece olması bekleniyor.

İLK YARIDA BURSASPOR GÜLDÜ

Bursaspor ile BB Erzurumspor; Süper Lig, 1'inci Lig ve Türkiye Kupası'nı kapsayan kulvarlarda 5 kez karşılaştı. Bu maçlarda beraberlik çıkmazken, tamamını ev sahibi ekipler kazandı. 6'ncı randevu öncesinde Bursaspor'un 3, Erzurum ekibinin de 2 galibiyeti bulunuyor. Bu sezon ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan maçı yeşil beyazlılar, Mamadou Diarra'nın golüyle birlikte 1-0 kazanmıştı.

KUPADA ERZURUM ELEDİ

İki ekip, bu sezon ligin yanı sıra Türkiye Kupası'nın 5'inci Turu'nda da eşleşmişti. Büyük heyecana sahne olan çift maçlı statüde; BB Erzurumspor sahasındaki ilk maçı 4-2 kazanmış, Bursa'da oynanan maçta ise gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi olmuştu. Ancak, Erzurum temsilcisi gol averajıyla turu geçen taraf olurken, Bursaspor ise kupaya veda etmişti.

BURSASPOR FORMDA

Son maçlara bakıldığında Bursaspor, formda görüntüsüyle dikkat çekerken Erzurum ekibi ise istikrarsız bir grafik çiziyor. Yeşil beyazlılar, son 6 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken, yalnızca bir yenilgi aldı. Erzurum temsilcisi ise, son 6 haftada yenilmezken; 3'er galibiyet ve beraberlik elde etti. Aynı zamanda Erzurumspor evindeki son 2, Bursaspor da deplasmandaki son 2 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

ÖZER VE SHEHU CEZALI

Zorlu mücadele öncesinde her iki ekipte de eksiklikler bulunuyor. Bursaspor'da kırmızı kart cezalısı Özer Hurmacı ve sarı kart cezalısı Abdullahi Shehu bu maçta forma giyemeyecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesinde ise Hasan Hatipoğlu cezası nedeniyle oynayamayacak. Bursaspor Teknik direktör Üzülmez'in son oynanan Adana Demirspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'den memnun kaldığı ve zorunlu rotasyonlar dışında yine aynı oyunculara şans vermesi bekleniyor.

====================================================================

Beşiktaş , Trabzonspor'u yenerek yeniden çıkış peşinde

Siyah-beyazlılar, Trabzon'a karşı 3 maçtır kazanamıyor

Sarı kart sınırında olan futbolcu her hafta artıyor

Adem Ljajic toparlayamadı

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL, – Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20: 00'de başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemiyse Ali Palabıyık.

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe getirilmesinden sonra ilk iki maçı kazanarak umutlarını artıran Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'a mağlup olarak şampiyonluk iddiasını oldukça zayıflatmıştı. Başakşehir maçı öncesinde zirvenin 5 puan gerisinde olan siyah beyazlılar, kendisinin mağlup olmasının yanında Trabzonspor'un da Demir Grup Sivasspor'u yenmesiyle zirveden 8 puan geriye düştü. Üstelik lider Trabzonspor'un 1 maçı da eksik. Siyah-beyazlılarda her ne kadar umutlar az olsa da hedef Trabzonspor maçından 3 puan çıkartarak, kalan haftalar için umutları yeniden yükseltmek.

BEŞİKTAŞ TRABZON'A KARŞI 3 MAÇTI KAZANAMIYOR

Beşiktaş ile Trabzonspor yarın oynanacak mücadeleyle lig, kupa ve özel maçlarda 130'uncu kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 129 karşılaşmada Beşiktaş (biri penaltı atışları olmak üzere) 53 galibiyeti alırken, Trabzonspor'un (biri penaltı atışları ile) 45 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki 31 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş'ın attığı 178 gole, Trabzonspor 142 golle karşılık verdi. İki takım arasında oynanan iki karşılaşma ise Beşiktaş'ın hükmen galibiyetleri ile sonuçlandı. 10 Nisan 1988'de Trabzon'da oynanan ve Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğünde devam eden maç, 72'nci dakikada saha olayları yüzünden tatil edildi. Daha sonra bu karşılaşma Beşiktaş lehine hükmen 3-0 tecil edildi. Beşiktaş, lehine hükmen tecil edilen 2'nci karşılaşma ise yine Trabzon'da oynandı. 20 Ocak 2002'de Trabzon'da oynanan ve 83'üncü dakikada Beşiktaş'ın 5-0 öne geçmesinden sonra başlayan olaylar yüzünden kalan dakikalar oynanmayınca, mücadele maçın o dakikadaki skoru olan 5-0 ile hükmen tecil edildi.

Öte yandan Beşiktaş son 3 maçta Trabzon'a karşı galibiyet alamadı. Bu sezonun ilk yarısında Trabzon'daki maçı Karadeniz ekibi 4-1'lik skorla kazanırken geçen sezon İstanbul'da oynanan mücadele 2-2, Trabzon'da oynanan karşılaşma ise 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ'TA SARI KART SINIRINDA OLAN FUTBOLCU SAYISI ARTIYOR

Beşiktaş'ta Trabzonspor karşılaşmasına tam 6 futbolcusu sarı kart çıkıyor. Her geçen hafta ceza sınırındaki oyuncu sayısı artarken, Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada Tyler Boyd da listeye dahil oldu. Boyd ile beraber, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Kevin N'Koudou ve Umut Nayir, Karadeniz ekibi karşısında 3 sarı kart ile çıkacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde oynayacak olan oyuncular 4'üncü sarı kartlarını görmeleri halinde 24'üncü haftada deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

ADEM LJAJİC TOPARLAYAMADI

Beşiktaş'ta Sırp futbolcu Adem Ljajic, büyük ihtimalle Trabzonspor maçı kadrosunda yer alamayacak. Hafta başından bu yana çok şiddetli gribal enfesiyon geçiren Ljajic, düne kadar ağır serum ve ilaç tedavisi gördü. Aşırı derecede yorgun düşen Ljajic'in yarına kadar toparlaması neredeyse imkansız olduğu için Trabzonspor maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. Siyah-beyazlıların Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde: "Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebecho, Elneny, Atiba, Lens, Boateng, Caner (N'Koudou), Burak

====================================================================

Doğuş Balbay: Şölen şeklinde bir galibiyet alırız

"Sert bir maç olacak"

"Tribünler bize ekstra güç veriyor"

"Shane Larkin Türk basketboluna değer katacak"

Nesrin AYDIN YALDIZ-Haluk KARAASLAN/ANKARA, -

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli guardı Doğuş Balbay, "Umarım şölen şeklinde güzel bir galibiyet alırız hep beraber kutlarız" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bugün Ankara'da Hollanda ile mücadele edecek. Milli takımın tecrübeli isimlerinden Doğuş Balbay, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Tecrübeli guard, Hollanda'nın basketbol ekolü olan bir ülke olmadığını belirterek, "Biz onları iyi analiz ettik. Hiç hafife alınacak bir takımda değil. O yüzden ciddiyetle işimizi yapmamız lazım. Kendi seyircimiz önünde hazır bir şekilde çıkıp galip gelmemiz gerekiyor. Umarım antrenmanda uyguladıklarımızı maça yansıtırız diye düşünüyorum. Sert bir maç olacak. Bizim de sert başlamamız lazım. Söylediğim gibi hafife alırsak sıkıntı yaşayabiliriz" dedi.

"TRİBÜNLER BİZE EKSTRA GÜÇ VERİYOR"

Ankara seyircisinin tribünlerdeki yerini alacağını vurgulayan Balbay, "Ankara seyircisi bizi hiç yalnız bırakmıyor, her zaman yanımızdalar. Hiç şüphem yok ki bütün tribünler dolu dolu olacak, coşkuyla bizi destekleyecekler. Bize ekstra güç kuvvet veriyorlar. Umarım şölen şeklinde güzel bir galibiyet alırız hep beraber kutlarız" diye konuştu.

"SHANE LARKİN TÜRK BASKETBOLUNA DEĞER KATACAK"

Anadolu Efes'te beraber mücadele ettiği Shane Larkin'in milli takıma girmesine ilişkin tecrübeli oyuncu şöyle konuştu: "Shane'in kuşkusuz hepimiz biliyoruz ne kadar iyi bir basketbolcu ne kadar iyi bir kişilik olduğunu. Türk basketboluna değer katacağına şüphemiz yok. O da iyileştiğinde aramızda olacak inşallah. Bence ilerisi için çok parlak çok iyi oldu. Umarım başarılarımızda çok çok katkısı olur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Doğuş Balbay'ın açıklamaları

====================================================================

Ufuk Sarıca: Elemelere galibiyetle başlamak en büyük isteğimiz

"Genç oyuncular için bu bir şans"

Nesrin AYDIN YALDIZ - Haluk KARAASLAN/ ANKARA – A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Hollanda kağıt üzerinde bilindik bir ekip değil, bir basketbol ekolu değil. Bundan dolayı tabii tanınmıyor. Ama biz üzerinde çalışıyoruz. Aslında bizi çok zor bir maç bekliyor. Belki isim olarak değil ama sahada enerji olarak, atletizm olarak çok ciddi bir rakibimiz olacak" dedi.

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bugün Hollanda'yı konuk edecek A Milli Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hollanda'nın çok bilindik bir ekip olmadığını belirten Ufuk Sarıca, "Hollanda kağıt üzerinde bilindik bir ekip değil, bir basketbol ekolu değil. Bundan dolayı tabii tanınmıyor. Ama biz üzerinde çalışıyoruz. Aslında bizi çok zor bir maç bekliyor. Belki isim olarak değil ama sahada enerji olarak, atletizm olarak çok ciddi bir rakibimiz olacak. Özellikle uzun zamandır beraber oynuyorlar. Geçen sene gösterdikleri performans iyi. Özellikle Litvanya ile oynadıkları iki maç ve Polonya ile oynadıkları maçlar çok enteresan. O yüzden sahada çok çalışkan olmalıyız. Asla kontaktan kaçmamamız gerekiyor. Arka arkaya üç tane antrenman yaptık. Elimizden geleni yapıp bu Avrupa Şampiyonası elemelerine kazanarak başlamak en büyük isteğimiz. İnşallah istediğimiz gibi her şey yolunda gider" diye konuştu.

"GENÇ OYUNCULAR İÇİN BU BİR ŞANS"

NBA ve Euroleague'de görev alan isimlerin eleme maçlarında oynayamayacak olmalarının genç oyuncular için bir şans olduğunu ifade eden Sarıca, "Genç oyuncuların şans bulmaları ve kendilerini göstermeleri açısından onlar için bu büyük bir şans, büyük bir avantaj. Bizler hep diyoruz ki, oyuncu havuzumuzu büyütmemiz gerekiyor. Oyuncu sayımızı ilerletmemiz gerekiyor. Euroleague oyuncularımızı ve NBA oyuncularımızı zaten dahil edemiyoruz. Oyuncularımızın geçen sene bazıları geliyordu, bazıları gelemiyordu. Buğrahan'a da, Sertaç'a da izin verdik, daha doğrusu yönetimimizin, federasyonumuzun kararıyla Anadolu Efes'in maçı için takımlarına döndüler. Burada mesela Muhsin ve Burakcan ilk kez A Milli Takım forması giyecek. Tabii takımlarında daha az oynayan daha tecrübesiz oyuncularımız var ama bu bir takım oyunu sonuçta. O birliği ve beraberliği sahaya koyarsak istediğimiz oyunu ortaya koyup sonucu alacağız hep beraber" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ufuk Sarıca'nın açıklamaları

Detaylar

====================================================================

TSYD'den 4 büyükler için yeni açıklama

"TSYD üzerine düşen görevi yapmış olmanın huzuru içindedir"

"Bu dakikadan sonra yapacağı tek şey, tribünlere oynayıp taraftara hoş görünmek için kaos ortamı yaratanları takip etmek olacaktır"

İSTANBUL, -

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), 4 büyük kulüp başkanını açık oturuma davet etmesi ve sonrasında gelen tepkiler üzerine açıklama yayımladı.

TSYD'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kamu yararına görev yapan TSYD, kamunun sesine kulak vererek futbolumuzdaki kavga ve sataşmalara son vermek amacıyla 4 kulüp başkanına dün sabah resmi bir davet mektubu göndermiştir. İyi niyetten başka hiçbir maksat taşımayan bu davete katılıp katılmamak davetlinin bileceği iştir. TSYD üzerine düşen görevi yapmış olmanın huzuru içindedir. Bu dakikadan sonra yapacağı tek şey, tribünlere oynayıp taraftara hoş görünmek için kaos ortamı yaratanları takip etmek olacaktır."