Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erdoğan'dan sağlıkta 'yerlilik ve millilik' vurgusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, " Türkiye
'nin sağlık alanında da hızlı bir millileşmeye ve yerlileşmeye ihtiyacı vardır. Bugün hala hem ilaç hem de tıbbi cihaz sektörlerimiz büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bundan kurtulmamız gerekiyor" dedi.
... ABD
'de oy verme işlemi tamamlandı
ABD'de Temsilciler Meclisi'nin tamamını, senatonun üçte birini belirlemenin yanı sıra otuzun üzerinde eyaletin yeni valilerini ve yerel yönetimlerin vergilerinden okul bütçelerine kadar Amerikalıların hayatında birçok konuyu belirleyecek seçimlerde oy verme işlemi sona erdi.
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Öğrencilerin gözü önünde öğretmeni vurdu İstanbul
'un Üsküdar
ilçesinde, Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'nda bir veli, tartıştığı öğretmeni öğrencilerin gözü önünde silahla ayağından yaraladı. Veli olay yerinden kaçarken yaralanan öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırıldı
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2 buçuk dakikada 160 bin TL'lik motosiklet hırsızlığı Balıkesir
'de bir motosiklet bayisine giren 6 hırsız 2 buçuk dakikada 160 bin TL değerinde 2 motosikleti ve kaskları çalarak kayıplara karıştı. İş yerinin güvenlik kamerası ve alarmına aldırış etmeden hırsızlığı gerçekleştiren zanlılardan 4'ü polis ekiplerince kısa sürede yakaladı.
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Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
İstanbul Bağcılar
'da dikkatsiz bir şekilde seyreden motosikletli kurye, sola dönüş yapan otomobili görünce frene basarak kaydı. Motosikletiyle beraber yere düşen genç, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar ise kameralara yansıdı.
(İHA)
Türkiye,Cumhurbaşkanı
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:06