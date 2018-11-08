Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
"Hiç düşünmeden cevap verin: Bay Kemal" Ankara
- Kemal Kılıçdaroğlu
'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Yalan bunun en büyük sermayesi. 'Türkiye
'de yalanı en güzel kim söyler' diye sorduklarında hiç düşünmeden cevap verin, 'Bay Kemal' deyin" dedi.
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FETÖ'yle irtibatı belirlenen 14 öğretmene gözaltı
Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.
… Neco
'nun eşini darp ettiği iddia edildi Muğla
- Bodrum
'da yaşayan ünlü sanatçı Neco, kendisinden 25 yaş küçük olan eşi İdil
Erke'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılık tarafından 3 ay evden uzaklaştırma cezası aldı.
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222 yıllık tarihi 'Azatlı
Baruthanesi' gün yüzüne çıktı
İstanbul- 'Azatlı Baruthanesi'nin kalıntıları gün yüzüne çıktı. Günümüzde Başakşehir
ilçesi sınırlarında kalan Osmanlı Devleti
'nin 222 yıllık mirası olan baruthane, havadan görüntülendi.
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Magandalar bu kez otoyoldaydı: 300 km hıza çıktılar Bursa
- Bursa- İzmir
otoyolundaki tehlikeli gösteri, yürekleri ağızlara getirdi.
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Soyguncular kaçmak isteyen kadın ve kızını fark etti
Houston - ABD
'nin Houston şehrinde silahlı 3 kişi bir marketi soydu. Soygunsa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
… Polis
yerdeki zanlıya tekme attı Canberra
- Avustralya
'da bir polis memuru, gözaltına alınan şahsın başına tekme attı.
(İHA)
Kemal Kılıçdaroğlu,Ankara,Kemal Ankara
08 Kasım 2018 Perşembe 18:06