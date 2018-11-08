08 Kasım 2018, 18:06
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Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

"Hiç düşünmeden cevap verin: Bay Kemal"

Ankara - Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yalan bunun en büyük sermayesi. 'Türkiye'de yalanı en güzel kim söyler' diye sorduklarında hiç düşünmeden cevap verin, 'Bay Kemal' deyin" dedi.



FETÖ'yle irtibatı belirlenen 14 öğretmene gözaltı

Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.



Neco'nun eşini darp ettiği iddia edildi

Muğla - Bodrum'da yaşayan ünlü sanatçı Neco, kendisinden 25 yaş küçük olan eşi İdil Erke'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılık tarafından 3 ay evden uzaklaştırma cezası aldı.



222 yıllık tarihi 'Azatlı Baruthanesi' gün yüzüne çıktı

İstanbul- 'Azatlı Baruthanesi'nin kalıntıları gün yüzüne çıktı. Günümüzde Başakşehir ilçesi sınırlarında kalan Osmanlı Devleti'nin 222 yıllık mirası olan baruthane, havadan görüntülendi.



Magandalar bu kez otoyoldaydı: 300 km hıza çıktılar

Bursa - Bursa- İzmir otoyolundaki tehlikeli gösteri, yürekleri ağızlara getirdi.



Soyguncular kaçmak isteyen kadın ve kızını fark etti

Houston - ABD'nin Houston şehrinde silahlı 3 kişi bir marketi soydu. Soygunsa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.



Polis yerdeki zanlıya tekme attı

Canberra - Avustralya'da bir polis memuru, gözaltına alınan şahsın başına tekme attı.

(İHA) Kemal Kılıçdaroğlu,Ankara,Kemal Ankara
08 Kasım 2018 Perşembe 18:06