Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'dan 10 Kasım
mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk
'ün vefatının 80. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
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OHAL Komisyonu 3 bin kişiyi göreve iade etti
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, başvurusu incelenen 42 bin kişiden 3 bininin göreve iade edildiğini duyurdu.
... İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı
Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı
ve Milli Savunma Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Atilla Taş Metris Cezaevine gönderildi
Şarkıcı Atilla Taş, "FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan çarptırıldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infaz işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Taş'ın 2020 yılının Ocak ayında tahliye olması bekleniyor.
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103 asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK
yapılanmasına ilişkin soruşturmada 103 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
(İHA)
Mustafa Kemal Atatürk,10 Kasım,Cumhurbaşkanı