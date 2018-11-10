Günün Özeti

10 Kasım 2018 Cumartesi 18:06



10 Kasım 2018 Cumartesi 18:06

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'deTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı...."7 şehidimiz var, 25 yaralımız var"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de yaşanan patlamayla ilgili son bilgileri paylaşarak, "Mühimmat depomuzun patlamasıyla 7 şehidimiz var, 25 yaralımız var. Yaralılarımızın bir kısmı Hakkari'deki hastanelerde ve ağır olan 4 yaralımızı da şu anda Ankara'ya ambulans uçakla getiriyorlar" dedi....15 terörist daha...Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 9 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 15 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi....81 ilde bin 810 aranan şahıs yakalandıÜlke genelinde eş zamanlı olarak 68 bin 138 personel, 14 bin 90 ekibin katılımı ile 'Türkiye Huzur Güven Uygulaması (2018-8)' yapıldı. Uygulama sonucunda bin 810 aranan şahıs yakalandı, 30 adet iş yeri kapatıldı, bin 1 adet araç ise trafikten men edildi....3 ilde PKK operasyonu: 9 gözaltıİstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen 9 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi....Burada oturmak cesaret isterTrabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çalköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan dik yamaçlara kurulan çardaklar manzarası ile dikkat çektiği kadar yükseklik korkusu olanları da ürkütüyor.(İHA)