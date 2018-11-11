Günün Özeti

11 Kasım 2018 Pazar 18:06



11 Kasım 2018 Pazar 18:06

Günün tüm önemli görüşmelerini sizin için derledik.Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'teki törenlere katıldıParis - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'te, Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran ateşkes anlaşmasının 100. yıl dönümü etkinliklerine katıldı....Sayı 18'e yükseldiAnkara - Kuzey Irak'a düzenlenen iki ayrı hava harekatında 18 terörist etkisiz hale getirildi.Suç oranlarından büyük düşüşAnkara - Çarşı ve mahalle bekçileri ile ülke genelinde eş zamanlı yürütülen güven-huzur uygulamaları, mal varlığına karşı işlenen suçları azalttı. 2018 yılının 10 aylık döneminde mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçlarında yüzde 25.5 azalma meydana geldi.Kahramanmaraş'ta "boşanma" cinneti: 3 ölüKahramanmaraş - Kahramanmaraş'ta bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi ile kayınvalidesi ve kayınbabasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.Uyuşturucu satıcılarına büyük darbeAnkara - Zehir satıcılarına 2018 yılının 10 aylık döneminde düzenlenen 122 bin 213 operasyonda 172 bin 89 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 19 bin 205'i tutuklandı.İstanbul Maratonu'nda çifte rekorİstanbul - Vodafone 40. İstanbul Maratonu 42 km'de erkekler kategorisinde birinci Kenya'dan 2 saat 9 dakika 56 saniye ile Felix Kimutai, kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich 2 saat 18 dakika 34 saniyelik derecesiyle birinci oldu. İki isim de parkur rekoru kırdı.(İHA)