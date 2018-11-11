Günün Özeti

Günün tüm önemli görüşmelerini sizin için derledik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'teki törenlere katıldı
Paris - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'te, Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran ateşkes anlaşmasının 100. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.
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Sayı 18'e yükseldi
Ankara - Kuzey Irak'a düzenlenen iki ayrı hava harekatında 18 terörist etkisiz hale getirildi.
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Suç oranlarından büyük düşüş
Ankara - Çarşı ve mahalle bekçileri ile ülke genelinde eş zamanlı yürütülen güven-huzur uygulamaları, mal varlığına karşı işlenen suçları azalttı. 2018 yılının 10 aylık döneminde mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçlarında yüzde 25.5 azalma meydana geldi.
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Kahramanmaraş'ta "boşanma" cinneti: 3 ölü
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş'ta bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi ile kayınvalidesi ve kayınbabasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
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Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe
Ankara - Zehir satıcılarına 2018 yılının 10 aylık döneminde düzenlenen 122 bin 213 operasyonda 172 bin 89 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 19 bin 205'i tutuklandı.
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İstanbul Maratonu'nda çifte rekor
İstanbul - Vodafone 40. İstanbul Maratonu 42 km'de erkekler kategorisinde birinci Kenya'dan 2 saat 9 dakika 56 saniye ile Felix Kimutai, kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich 2 saat 18 dakika 34 saniyelik derecesiyle birinci oldu. İki isim de parkur rekoru kırdı.
(İHA)
Fransa,İstanbul,Ankara
11 Kasım 2018 Pazar 18:06