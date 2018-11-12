12 Kasım 2018, 18:06
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Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

14 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - 5-12 Kasım haftasında yurt içinde düzenlenen operasyonlarda 14 terörist etkisiz hale getirildi.



3 günde 38 terörist !

Ankara - Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'a son 3 günde düzenlenen hava harekatlarında toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Başkent'te 'sahte rapor' operasyonu: 27 gözaltı

Ankara - Ankara'da para karşılığı sahte engelli raporu hazırlayan iki farklı çeteye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir doktor ve 8 sağlık çalışanı da olduğu açıklandı.



Bir kez daha Disiplin Kuruluna sevk edildi

Ankara - CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, kesin ihraç talebiyle ikinci kez Disiplin Kuruluna sevk edildi.



Şehitler ebediyete uğurlandı

İstanbul - Hakkari'de şehit düşen askerler, son yolculuklarına uğurlandı.



İsrail barbarlığı: 7 şehit, 6 yaralı

Gazze - İsrail, Gazze Şeridi'ne kara ve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 7 Filistinli şehit oldu, 6 Filistinli yaralandı.



Ödemeler dengesi verileri açıklandı

İstanbul - Cari işlemler hesabı, Eylül ayında 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi.

(İHA) Ankara
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:06