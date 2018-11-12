Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
14 terörist etkisiz hale getirildi Ankara
- 5-12 Kasım haftasında yurt içinde düzenlenen operasyonlarda 14 terörist etkisiz hale getirildi.
…
3 günde 38 terörist !
Ankara - Milli Savunma Bakanlığı
, Kuzey Irak
'a son 3 günde düzenlenen hava harekatlarında toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
…
Başkent'te 'sahte rapor' operasyonu: 27 gözaltı
Ankara - Ankara'da para karşılığı sahte engelli raporu hazırlayan iki farklı çeteye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir doktor ve 8 sağlık çalışanı da olduğu açıklandı.
…
Bir kez daha Disiplin Kuruluna sevk edildi
Ankara - CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz
, kesin ihraç talebiyle ikinci kez Disiplin Kuruluna sevk edildi.
…
Şehitler ebediyete uğurlandı İstanbul
- Hakkari
'de şehit düşen askerler, son yolculuklarına uğurlandı.
… İsrail
barbarlığı: 7 şehit, 6 yaralı Gazze
- İsrail, Gazze Şeridi
'ne kara ve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 7 Filistinli şehit oldu, 6 Filistinli yaralandı.
…
Ödemeler dengesi verileri açıklandı
İstanbul - Cari işlemler hesabı, Eylül
ayında 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi.
(İHA)
Ankara
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:06