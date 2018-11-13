Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Man Adası iddialarını ispat edemedi: Tazminat ödeyecek İstanbul
- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a bir kez daha tazminat ödeyecek. Bu seferki gerekçeyse Kılıçdaroğlu'nun ispat edemediği sözde Man Adası belgeleri.
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"O ses kayıtlarının TBMM'ye gelmesini isteyeceğiz" Ankara
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Kaşıkçı
cinayetinin ses kaydının Meclis'e sunulmasını isteyeceklerini açıkladı.
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Bahçeli'den ABD
'ye sert tepki
Ankara - MHP
lideri Bahçeli, "ABD kara mizaha dönen politikalarını revize etmedikçe, terörle arasına mesafe koymadıkça, bilinmelidir ki, YPG demek hem PKK
hem de ABD demek olacaktır" dedi.
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10 bin yeni bekçi alınacak
Ankara - İçişleri Bakanlığı
ve Emniyet Genel Müdürlüğü
taşra teşkilatlarına 10 bin 36 kişilik kadro ihdas edildi.
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FETÖ'den ihraç edilen polislere operasyon: 29 gözaltı Adana
- Adana'da FETÖ'den ihraç edilmiş polislere yönelik yapılan operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.
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Minibüs elektrik direğine çarptı: 2 ölü Muğla
- Muğla'nın Fethiye
ilçesinde bir minibüsün aydınlatma direğine çarpması 2 kişi öldü.
... Fatih Terim
'e 3 maç ceza daha
İstanbul - İkinci kez Profesyonel Futbol
Disiplin Kuruluna sevk edilen Galatasaray
Başkanı Mustafa Cengiz
ve Teknik Direktör Fatih Terim'in cezaları açıklandı.
(İHA)
İstanbul,Ankara