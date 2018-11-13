13 Kasım 2018, 18:06
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Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Man Adası iddialarını ispat edemedi: Tazminat ödeyecek

İstanbul - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha tazminat ödeyecek. Bu seferki gerekçeyse Kılıçdaroğlu'nun ispat edemediği sözde Man Adası belgeleri.



"O ses kayıtlarının TBMM'ye gelmesini isteyeceğiz"

Ankara - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kaydının Meclis'e sunulmasını isteyeceklerini açıkladı.



Bahçeli'den ABD'ye sert tepki

Ankara - MHP lideri Bahçeli, "ABD kara mizaha dönen politikalarını revize etmedikçe, terörle arasına mesafe koymadıkça, bilinmelidir ki, YPG demek hem PKK hem de ABD demek olacaktır" dedi.



10 bin yeni bekçi alınacak

Ankara - İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarına 10 bin 36 kişilik kadro ihdas edildi.



FETÖ'den ihraç edilen polislere operasyon: 29 gözaltı

Adana - Adana'da FETÖ'den ihraç edilmiş polislere yönelik yapılan operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.



Minibüs elektrik direğine çarptı: 2 ölü

Muğla - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir minibüsün aydınlatma direğine çarpması 2 kişi öldü.

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Fatih Terim'e 3 maç ceza daha

İstanbul - İkinci kez Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim'in cezaları açıklandı.

(İHA) İstanbul,Ankara
13 Kasım 2018 Salı 18:06