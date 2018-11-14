14 Kasım 2018, 18:26
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Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

"Sayın Bahçeli'nin bu eleştirisi doğru"

Ankara - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'öğrenci andı' konusunda Danıştay'a sunulan temyiz dilekçesinde yer alan ifadelere ilişkin MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı eleştirinin haklı olduğunu belirterek, "Bu avukatlarla ilişik kesilmiştir, bu bürokratlar da görevden alınmıştır" dedi.



"83 ülkeye 452 dosya gönderildi"

Ankara - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasının elebaşlarına yönelik soruşturmalar kapsamında 452 şahsa ilişkin iade dosyaları hazırlandı. Bunlar şahısların bulunduğu 83 ülkeye gönderildi" dedi.



Kuzey Irak'taki terör unsurları art arda vuruluyor

Ankara - Kuzey Irak'ın Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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İstanbul'da su fiyatında indirim

İstanbul - İstanbullulara müjdeli bir haber geldi. Mega kentte su fiyatlarında yüzde 15 indirim yapıldı.



Silahlı soyguncuyu ateş ederek püskürttü

Ankara - Ankara'da bir kuyumcu, kar maskeli ve silahlı soyguncuya tabancayla ateş ederek karşılık verdi. Neye uğradığını şaşıran soyguncu kaçtı.



Kaliforniya'da ölü sayısı 48'e yükseldi

California - ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınında 6 kişinin cesedinin daha bulunmasıyla ölü sayısının 48'e yükseldiği açıklandı.



Otomobil otoparkın 4. katından zemine çakıldı

Maryland - ABD'nin Maryland eyaletinde ilginç bir kaza yaşandı. Bir otomobil otoparkın 4. katından zemine çakıldı



Tolgay Arslan süresiz kadro dışı bırakıldı

İstanbul - Beşiktaş'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan süresiz kadro dışı bırakıldı.

(İHA) Ak Parti,Danıştay,İstanbul,Ankara
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:26