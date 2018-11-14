Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
"Sayın Bahçeli'nin bu eleştirisi doğru" Ankara
- AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, 'öğrenci andı' konusunda Danıştay
'a sunulan temyiz dilekçesinde yer alan ifadelere ilişkin MHP
lideri Bahçeli'nin yaptığı eleştirinin haklı olduğunu belirterek, "Bu avukatlarla ilişik kesilmiştir, bu bürokratlar da görevden alınmıştır" dedi.
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"83 ülkeye 452 dosya gönderildi"
Ankara - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasının elebaşlarına yönelik soruşturmalar kapsamında 452 şahsa ilişkin iade dosyaları hazırlandı. Bunlar şahısların bulunduğu 83 ülkeye gönderildi" dedi.
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Kuzey Irak
'taki terör unsurları art arda vuruluyor
Ankara - Kuzey Irak'ın Metina
bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
... İstanbul
'da su fiyatında indirim
İstanbul - İstanbullulara müjdeli bir haber geldi. Mega kentte su fiyatlarında yüzde 15 indirim yapıldı.
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Silahlı soyguncuyu ateş ederek püskürttü
Ankara - Ankara'da bir kuyumcu, kar maskeli ve silahlı soyguncuya tabancayla ateş ederek karşılık verdi. Neye uğradığını şaşıran soyguncu kaçtı.
… Kaliforniya
'da ölü sayısı 48'e yükseldi California
- ABD
'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınında 6 kişinin cesedinin daha bulunmasıyla ölü sayısının 48'e yükseldiği açıklandı.
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Otomobil otoparkın 4. katından zemine çakıldı Maryland
- ABD'nin Maryland eyaletinde ilginç bir kaza yaşandı. Bir otomobil otoparkın 4. katından zemine çakıldı
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Tolgay Arslan süresiz kadro dışı bırakıldı
İstanbul - Beşiktaş
'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan süresiz kadro dışı bırakıldı.
(İHA)
Ak Parti,Danıştay,İstanbul,Ankara
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:26