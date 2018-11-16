Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasına operasyon
Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ'cülere yönelik operasyonda 100'ü asker, 88'i sözde sivil imam olmak üzere 188 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilen mahrem imamların örgütün Hava Kuvvetleri imamı Kemal Batmaz
'a bağlı olarak çalıştığı belirlendi.
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MSB: 1 haftada 68 terörist... Milli Savunma Bakanlığı
, son 1 hafta içerisinde yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlarda 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
... PKK
'ya dev operasyon: 74 gözaltı Diyarbakır
'ın merkez ve kırsal 12 ilçesiyle Elazığ
ve Hakkari
'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.
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2 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı İçişleri Bakanlığı
, Elbistan
Belediye Başkanı Durmuş Kücük ile Ünye
Belediye Başkanı Ahmet Çamyar
'ın görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.
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Kaşıkçı için İstanbul
ve Ankara
'da gıyabi cenaze namazı Suudi Arabistan
'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı
için İstanbul'da Fatih Camii
'nde ve Ankara'da Kocatepe
Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
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Pompalı tüfekli soyguncuların üzerine atladı
İstanbul'un Esenyurt
ilçesinde bir kuyumcu, pompalı tüfekle dükkanını soymaya gelen iki soyguncunun üzerine atlayarak soygunu engelledi. Kahraman kuyumcu darp edilmesine rağmen yakaladığı soyguncuyu polise teslim etti.
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Doğu'da köyler kar altında Kar
yağışının etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesinde 300'e yakın köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Köylerde yaşayan vatandaşların 6-7 ay sürecek kış çilesi başlarken karla kaplanan bacalar kürendi. Kardan beyaza bürünen köyler drone ile havadan görüntülendi.
(İHA)
Kemal Batmaz,İstanbul