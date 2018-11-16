16 Kasım 2018, 18:16
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Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasına operasyon

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ'cülere yönelik operasyonda 100'ü asker, 88'i sözde sivil imam olmak üzere 188 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilen mahrem imamların örgütün Hava Kuvvetleri imamı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalıştığı belirlendi.

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MSB: 1 haftada 68 terörist...

Milli Savunma Bakanlığı, son 1 hafta içerisinde yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlarda 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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PKK'ya dev operasyon: 74 gözaltı

Diyarbakır'ın merkez ve kırsal 12 ilçesiyle Elazığ ve Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

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2 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Kücük ile Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

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Kaşıkçı için İstanbul ve Ankara'da gıyabi cenaze namazı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için İstanbul'da Fatih Camii'nde ve Ankara'da Kocatepe Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Pompalı tüfekli soyguncuların üzerine atladı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kuyumcu, pompalı tüfekle dükkanını soymaya gelen iki soyguncunun üzerine atlayarak soygunu engelledi. Kahraman kuyumcu darp edilmesine rağmen yakaladığı soyguncuyu polise teslim etti.

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Doğu'da köyler kar altında

Kar yağışının etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesinde 300'e yakın köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Köylerde yaşayan vatandaşların 6-7 ay sürecek kış çilesi başlarken karla kaplanan bacalar kürendi. Kardan beyaza bürünen köyler drone ile havadan görüntülendi.

(İHA) Kemal Batmaz,İstanbul
16 Kasım 2018 Cuma 18:16