Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"31 Mart'ı 'gönül belediyeciliği seçimleri olarak görüyoruz"
Cumurbaşkanı Erdoğan " "31 Mart 2019 seçimlerini gönül belediyeciliği seçimleri olarak görüyoruz. Gönülleri fethedeceğiz. Hizmet gerekli ama yeterli değil" dedi.
...
10 ilde eş zamanlı "Taksi Uygulaması" Polis
ekiplerince 10 ilde eş zamanlı olarak "Taksi Uygulaması 2018/2" gerçekleştirildiğini bildirdi. 448 noktada, bin 484 personel ve 457 ekibin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada 5 bin 324 araç denetlendi.
...
Trafik kazaları 3 bin kişiyi canından etti Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
, 10 ayda meydana gelen 362 bin 652 trafik kazasında 270 bin 222 kişinin yaralandığını, 3 bin 16 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.
...
"Yüreği olan çıksın aday olsun" Beşiktaş
Başkanı Fikret Orman
, Divan Kurulu Toplantısı'nda çok sert açıklamalar yaptı. "Arkadan iş çevirmeyin" diyen Orman, "Yüreği olan çıksın mayıs ayında aday olsun. Bazı şeyler için pusuya yatmayın, pusu kurmak kalleşin işidir. Hodri meydan, gelin aday olun" ifadelerini kullandı.
...
Yurttan kar manzaraları
Yurdun özellikle doğusunda kar etkisini hissettiriyor. Bazı bölgelerde kartpostallık görüntüler oluşurken ekipler de kar nedeniyle yollarda kalanların yardımına koşuyor.
(İHA)
Polis
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:06