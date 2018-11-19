19 Kasım 2018, 18:31
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Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

TürkAkım'da tarihi gün

İstanbul - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini hiçbir zaman diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik" dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Mevlid Kandili mesajı

Ankara - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Aziz milletimizin ve alem-i İslam'ın Mevlid gecesini tebrik eder, Mevlid-i Nebi'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederim" dedi.



11 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında son 1 haftada 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı

Ankara - Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri www.turkiye.gov.tr adresinde açıklandı.



44 kişi nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Balıkesir - Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken Yumurta Adası yakınlarında mahsur kalan 14'ü kadın 17'si erkek 13'ü çocuk toplam 44 göçmen kurtarıldı.



Kapkaççılar böyle sürükledi

İstanbul - Zeytinburnu'nda yolda yürüyen yabancı uyruklu hamile kadının çantasını alıp kaçan kapkaççılar, kadını da yerde sürükledi.



Trafik magandaları bitmek bilmiyor

İstanbul - Trafik magandaları bitmek bilmiyor. E-5 Karayolu Kartal mevkiinde bir sürücü, lüks otomobiliyle onlarca aracın arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Aynı maganda Dragos sahil yolunda ise dakikalarca "drift" yaptı.



Galatasaray'a Belhanda şoku

İstanbul - Galatasaray'da Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Younes Belhanda'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

(İHA) Ankara,İstanbul
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:31