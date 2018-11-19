Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
TürkAkım'da tarihi gün İstanbul
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Biz Rusya
ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini hiçbir zaman diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik" dedi.
… Diyanet İşleri
Başkanı Erbaş'ın Mevlid Kandili
mesajı Ankara
- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
, "Aziz milletimizin ve alem-i İslam'ın Mevlid gecesini tebrik eder, Mevlid-i Nebi'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederim" dedi.
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11 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara - İçişleri Bakanlığı
, iç güvenlik operasyonları kapsamında son 1 haftada 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı
Ankara - Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri www.turkiye.gov.tr adresinde açıklandı.
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44 kişi nefes kesen operasyonla kurtarıldı Balıkesir
- Yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçmek isterken Yumurta Adası yakınlarında mahsur kalan 14'ü kadın 17'si erkek 13'ü çocuk toplam 44 göçmen kurtarıldı.
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Kapkaççılar böyle sürükledi
İstanbul - Zeytinburnu
'nda yolda yürüyen yabancı uyruklu hamile kadının çantasını alıp kaçan kapkaççılar, kadını da yerde sürükledi.
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Trafik magandaları bitmek bilmiyor
İstanbul - Trafik magandaları bitmek bilmiyor. E-5 Karayolu Kartal
mevkiinde bir sürücü, lüks otomobiliyle onlarca aracın arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Aynı maganda Dragos sahil yolunda ise dakikalarca "drift" yaptı.
… Galatasaray
'a Belhanda
şoku
İstanbul - Galatasaray'da Fas
Milli Takımı'nda sakatlanan Younes Belhanda
'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
(İHA)
Ankara,İstanbul
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:31