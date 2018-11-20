20 Kasım 2018, 18:06
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Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Batı'nın 'Gezi' ikiyüzlülüğüne sert tepki

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı vandallığına ilişkin yeni gözaltılara tepki gösteren Batı dünyasına sert sözlerle yüklenerek, "Siz bunları bizim külahımıza anlatın" dedi.



Kritik görüşmenin gündemi belli oldu

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yarın gerçekleşecek görüşmenin gündeminin 'seçim ittifakı' olduğu öğrenildi.



Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

Ankara - CHP Disiplin Kurulu, Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın partiden ihracına karar verdi.

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Kılıçdaroğlu'ndan 'Gezi Parkı' çıkışı

Ankara - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gezi olaylarından kimse intikam alamaz. Gezi olayları bu ülkenin demokrasi ve özgürlük sesidir" dedi.



"Veliaht Prens için çember daralmakta"

Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cemal kaşıkçı cinayetine ilişjkn, "Suudi Arabistan yönetiminin, Usame Bin Ladin zihniyetinden ne farkı kalmıştır? Bu ülkeyi El Kaide'den ayıran nedir? Cinayet üssü olarak Türkiye ne hakla kullanılmıştır? Veliaht Prens için çember daralmaktadır" dedi.



SGK borcu olanlara yapılandırma müjdesi

Ankara - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) hayata geçirilen Uyumlu İşveren Düzenlemesi'yle işverenlerin borçlarında yapılandırılmaya gidildiğini belirterek, "İşverenlerimizin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek yapılandırıyoruz" dedi.



Dört ilde FETÖ operasyonları: 245 gözaltı kararı

Ankara - Ankara, İstanbul, Konya ve Tekirdağ'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 245 gözaltı kararı verildi.



Eğitim uçağının enkazına ulaşıldı

Aydın - Dün sabah Aydın'dan havalandıktan kaybolan ve Denizli'de aranan eğitim uçağının enkazına Aydın'ın Karacasu bölgesinde ulaşıldı. Pilot Hamdi Yılmaz ve pilotluk eğitimi alan Merve Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi.



Paraşütü açılmayan turistin feci ölümü

Lizbon - Portekiz'de paraşütü açılmayan turist yere çakılarak hayatını kaybetti.

(İHA) Devlet Bahçeli,Ankara
20 Kasım 2018 Salı 18:06