Günün Özeti

20 Kasım 2018 Salı 18:06



20 Kasım 2018 Salı 18:06

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.Batı'nın 'Gezi' ikiyüzlülüğüne sert tepkiAnkara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı vandallığına ilişkin yeni gözaltılara tepki gösteren Batı dünyasına sert sözlerle yüklenerek, "Siz bunları bizim külahımıza anlatın" dedi.Kritik görüşmenin gündemi belli olduAnkara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yarın gerçekleşecek görüşmenin gündeminin 'seçim ittifakı' olduğu öğrenildi.Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildiAnkara - CHP Disiplin Kurulu, Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın partiden ihracına karar verdi....Kılıçdaroğlu'ndan 'Gezi Parkı' çıkışıAnkara - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gezi olaylarından kimse intikam alamaz. Gezi olayları bu ülkenin demokrasi ve özgürlük sesidir" dedi."Veliaht Prens için çember daralmakta"Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cemal kaşıkçı cinayetine ilişjkn, "Suudi Arabistan yönetiminin, Usame Bin Ladin zihniyetinden ne farkı kalmıştır? Bu ülkeyi El Kaide'den ayıran nedir? Cinayet üssü olarak Türkiye ne hakla kullanılmıştır? Veliaht Prens için çember daralmaktadır" dedi.SGK borcu olanlara yapılandırma müjdesiAnkara - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) hayata geçirilen Uyumlu İşveren Düzenlemesi'yle işverenlerin borçlarında yapılandırılmaya gidildiğini belirterek, "İşverenlerimizin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek yapılandırıyoruz" dedi.Dört ilde FETÖ operasyonları: 245 gözaltı kararıAnkara - Ankara, İstanbul, Konya ve Tekirdağ'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 245 gözaltı kararı verildi.Eğitim uçağının enkazına ulaşıldıAydın - Dün sabah Aydın'dan havalandıktan kaybolan ve Denizli'de aranan eğitim uçağının enkazına Aydın'ın Karacasu bölgesinde ulaşıldı. Pilot Hamdi Yılmaz ve pilotluk eğitimi alan Merve Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi.Paraşütü açılmayan turistin feci ölümüLizbon - Portekiz'de paraşütü açılmayan turist yere çakılarak hayatını kaybetti.(İHA)