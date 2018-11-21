Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Erdoğan'dan AİHM'nin kararına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan
, AİHM'nin Selahattin Demirtaş
kararına ilişkin, "FETÖ'cüleri baş tacı eden hiçbir ülkenin, hiçbir kurumun demokrasinin adını ağzına almaya hakkı yoktur. Bunun adı özgürlük veya hak arayışına destek olmak değil düpedüz terörperestliktir, terörist seviciliktir" dedi.
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3 madencinin cansız bedenine ulaşıldı Zonguldak
'ta bir maden ocağında meydana gelen metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada mahsur kalan 3 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.
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Teröristlere kaçacak delik kalmadı
Son dönemde teröristler için güvenli üs bölgesi olarak tercih edilen Kandil
'de kayalık bölgesindeki iki mağaraya düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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TEM'de 'makas terörü': 1 ölü
TEM otoyolu Hasdal
mevkiinde emniyet şeridinde duraklama yapan otomobile, "makas" atarak seyreden araç çarptı. Kaza sonucu emniyet şeridindeki otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Otoyolda makas terörü ve kaza anı, kameralara yansıdı.
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Konut satışları yüzde 19,2 arttı Türkiye
genelinde konut satışları 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 oranında artarak 146 bin 536 oldu.
... İstanbul
'da doğalgaz borusu patladı
İstanbul Bağcılar
'da doğalgaz borusu patladı. 3 binada hafif hasar meydana geldi.
(İHA)
Recep Tayyip Erdoğan,Zonguldak
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:21