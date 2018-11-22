22 Kasım 2018, 18:06
»»

Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Muharrem İnce'den adaylık şartı

Ankara - Muharrem İnce, olası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için CHP'de 'eğilim yoklaması' yapılmasını isteyerek, "Sandık konulmazsa 'Gel adayımız ol' derse asla aday değilim" dedi.



Cenaze taşıyan midibüs devrildi: 6 ölü, 16 yaralı

Malatya - İstanbul'dan cenaze getiren midibüs, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi. Feci kazada 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.



Maden ocağının sahibi tutuklandı

Zonguldak - Kilimli ilçesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin de yaralandığı patlamayla ilgili maden sahibi tutuklandı.



Kaliforniya hayalet şehre döndü: Ölü sayısı 83

Kaliforniya - ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde devam eden orman yangınında ölü sayısı 83'e yükseldi. Yağmura rağmen arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



Katliam gibi: 5 ölü, 18 yaralı !

Pekin - Çin'de bir otomobil öğrencilerin arasına daldı. Olayda 5 öğrenci hayatını kaybetti, 18 öğrenci yaralandı.



Çatıdan düşen buz kütlesi sonu oldu

Almatı - Kazakistan'ın Almatı şehrinde çatıdan düşen dev buz kütlesi, bir kadının feci şekilde ölümüne yol açtı.



Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

İstanbul - Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçının hakemi belli oldu. Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.

(İHA)
22 Kasım 2018 Perşembe 18:06