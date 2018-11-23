Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"Üniversitelerimiz çağ atladı"
23.11.2018 16: 58: 41 İstanbul
/ Politika/ 23248 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "2002 öncesine göre Türk üniversiteleri alt yapı ve akademik özgürlükler bakımından çağ atlamıştır" dedi.
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Kreşte akılalmaz olay Ankara
'da vicdansız bakıcı, susturmaya çalıştığı küçük çocuğun ağzını kapatarak nefessiz bıraktı.
... Ziraat Türkiye Kupası
'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası
5. Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
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16 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı Diyarbakır
merkezli 16 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı
yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26'sı muvazzaf asker 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Tarihinin en büyük restorasyonunu geçiriyor
Tarihinin en büyük restorasyonunu geçiren Topkapı Sarayı'nda son durum havadan görüntülendi.
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Geri manevra yaparken otopark görevlisine çarptı Konya
'da, cadde kenarındaki bir otoparktan geri manevra yapan otomobil, otopark görevlisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan otopark görevlisi hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
(İHA)
İstanbul,Ankara