23 Kasım 2018, 18:11
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Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Üniversitelerimiz çağ atladı"

23.11.2018 16: 58: 41 İstanbul/ Politika/ 23248

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2002 öncesine göre Türk üniversiteleri alt yapı ve akademik özgürlükler bakımından çağ atlamıştır" dedi.

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Kreşte akılalmaz olay

Ankara'da vicdansız bakıcı, susturmaya çalıştığı küçük çocuğun ağzını kapatarak nefessiz bıraktı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

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16 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı

Diyarbakır merkezli 16 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26'sı muvazzaf asker 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Tarihinin en büyük restorasyonunu geçiriyor

Tarihinin en büyük restorasyonunu geçiren Topkapı Sarayı'nda son durum havadan görüntülendi.

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Geri manevra yaparken otopark görevlisine çarptı

Konya'da, cadde kenarındaki bir otoparktan geri manevra yapan otomobil, otopark görevlisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan otopark görevlisi hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA) İstanbul,Ankara
23 Kasım 2018 Cuma 18:11