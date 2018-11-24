Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan
, AK Parti Belediye Başkan adaylarını açıkladı.
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üç büyükşehirde aday çıkarmayacak Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Antalya
'da partisinin belediye ve il başkanları ile bir araya geldi. Bahçeli, MHP'nin Ankara
, İstanbul
ve İzmir
'de aday çıkarmayacağını açıkladı.
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Öğretmenler Anıtkabir
'de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Ankara'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarının ilk adresi Anıtkabir'di. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile 81 ilden gelen öğretmenler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün mozolesine geldi.
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81 ilde uygulama: 973 kişi yakalandı
Yurt genelinde, Emniyet, Jandarma
ve Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan uygulamada arama kaydı bulunan 973 şahıs yakalandı.
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İstanbul'da PKK
operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 12 hücre üyesi yakalandı.
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200 metre derinlikteki yeraltı gölünde doğa keşfi Antalya Büyükşehir Belediyesi
şirketlerinden ANSET tarafından işletilen ve ayınlatması güneş enerjisiyle yapılan Altınbeşik Mağarasına ziyaretçi sayısı 45 bin civarına ulaştı.
(İHA)
Antalya,Ankara,İstanbul
24 Kasım 2018 Cumartesi 18:21