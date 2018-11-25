Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Dışişleri'nden Fransa
açıklaması: Kaygı verici Ankara
- Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy, "Sayıları 700 bini bulan Türk toplumunun yaşadığı Fransa'daki bu gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz. Fransız güvenlik güçlerinin göstericilere sertleşen müdahaleleri ve orantısız güç kullanmaya varan uygulamaları da kaygı vericidir" dedi.
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"Zillet ittifakı hıyanet içindedir" Antalya
- MHP
lideri Devlet Bahçeli
, "Zillet ittifakı yerli ve milli olmadığından iradesi rehinlidir. Milli gerçeklere yanlı ve şaşı bakmayı siyaset sanacak kadar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindedir" dedi.
… Fatih Erbakan
'a çok ilginç tepki ! Adana
- Saadet Partisi
(SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
, Necmettin Erbakan
'ın oğlu Fatih Erbakan'ın Refah Partisi
'ni yeniden kurma girişimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer Erbakan Hocamız hayatta olsaydı, herhalde falakayı yerdi" dedi.
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6 ilde terör operasyonu: 42 gözaltı Van
- 6 ilde PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
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"AB
liderleri Brexit anlaşmasını onayladı" Brüksel
- AB Konseyi Başkanı Donald Tusk
, Avrupa Birliği
(AB) liderlerinin Brexit anlaşmasını onayladığını açıkladı.
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Ölüm teğet geçti Amsterdam
- Hollanda
'da bisikletli şahsın dikkatsizliği az daha faciayla bitiyordu.
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Derbide kazanan G.Saray İstanbul
- Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde Galatasaray
, deplasmanda Beşiktaş
Sompo Japan'ı 74-72 yendi.
(İHA)
Fransa,Necmettin Erbakan
25 Kasım 2018 Pazar 18:06