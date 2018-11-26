Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Akar: Acil iniş yapmak istemişler İstanbul
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Sancaktepe
'de helikopterin düştüğü yerde yaptığı inceleme sonrası, "Bu kahraman pilotlarımız havacı personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirme çabasında bulunmuşlardır" dedi.
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Batı medyasına Fransa
sorusu
İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Gezi kalkışması sırasında Türkiye
'den aralıksız canlı yayın yapan dünya medyasının Fransa'daki olaylara neden sessiz kaldığını sorarak, "Onların lekelenmesini istemiyorlar. İsteseniz de istemeseniz de dünya bunu takip ediyor" dedi.
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18 terörist etkisiz hale getirildi Ankara
- İçişleri Bakanlığı
, iç güvenlik operasyonları kapsamında 1 haftada 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
… CHP
ve SP ittifak yapacak mı ?
Ankara - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ile görüşen Saadet Partisi
lideri Temel Karamollaoğlu
, "Anadolu'da çeşitli yerlerde yeri geldiği zaman bir dirsek temasının yapılabileceğini de ifade etmiştik. Bu düşüncemizde yine kararlıyız" dedi.
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Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu
Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 3'ü sivil, 48'i asker olmak üzere 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Asker şüphelilerin 43'ünün halen görevde olduğu bildirildi.
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Alkollü sürücü dehşeti: 1 polis şehit, 1 polis yaralı Giresun
- Giresun'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, uygulama yapan polis ekiplerinin arasına daldı. Olayda 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
… Acun Ilıcalı
boşandı
İstanbul - Acun Ilıcalı- Şeyma Subaşı
çifti evliliklerini bitirdi.
(İHA)
Ankara,İstanbul,Polis
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:06