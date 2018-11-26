26 Kasım 2018, 18:06
»»

Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Akar: Acil iniş yapmak istemişler

İstanbul - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sancaktepe'de helikopterin düştüğü yerde yaptığı inceleme sonrası, "Bu kahraman pilotlarımız havacı personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirme çabasında bulunmuşlardır" dedi.



Batı medyasına Fransa sorusu

İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi kalkışması sırasında Türkiye'den aralıksız canlı yayın yapan dünya medyasının Fransa'daki olaylara neden sessiz kaldığını sorarak, "Onların lekelenmesini istemiyorlar. İsteseniz de istemeseniz de dünya bunu takip ediyor" dedi.



18 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında 1 haftada 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



CHP ve SP ittifak yapacak mı ?

Ankara - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Anadolu'da çeşitli yerlerde yeri geldiği zaman bir dirsek temasının yapılabileceğini de ifade etmiştik. Bu düşüncemizde yine kararlıyız" dedi.

...

Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu

Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 3'ü sivil, 48'i asker olmak üzere 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Asker şüphelilerin 43'ünün halen görevde olduğu bildirildi.



Alkollü sürücü dehşeti: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Giresun - Giresun'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, uygulama yapan polis ekiplerinin arasına daldı. Olayda 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.



Acun Ilıcalı boşandı

İstanbul - Acun Ilıcalı- Şeyma Subaşı çifti evliliklerini bitirdi.

(İHA) Ankara,İstanbul,Polis
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:06