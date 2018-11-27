Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
AK Parti'nin Ankara
ve İzmir
adayları belli oldu
Ankara - Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin 20 belediye başkan adayını daha açıkladı.
…
Helikopterin düşme anı kamerada İstanbul
- İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopterin düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
…
"Öğretmen maaşı en az 6 bin lira olmalı"
Ankara - CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, öğretmen maaşlarının en az 6 bin lira olması gerektiğini söyledi.
…
Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu: 82 gözaltı kararı
Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
…
Kuzey Irak
'a hava harekatı
Ankara - Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatlarında, saldırı hazırlığında olan 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
… Konya
'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Konya - Beyşehir
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
…
Aksaray'da park kavgası: 10 yaralı, 10 gözaltı
Aksaray - Aksaray'da park meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı
(İHA)
Cumhurbaşkanı,İzmir,Ankara