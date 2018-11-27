27 Kasım 2018, 18:06
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Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu

Ankara - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 20 belediye başkan adayını daha açıkladı.



Helikopterin düşme anı kamerada

İstanbul - İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopterin düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.



"Öğretmen maaşı en az 6 bin lira olmalı"

Ankara - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmen maaşlarının en az 6 bin lira olması gerektiğini söyledi.



Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu: 82 gözaltı kararı

Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Kuzey Irak'a hava harekatı

Ankara - Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatlarında, saldırı hazırlığında olan 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.



Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Konya - Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Aksaray'da park kavgası: 10 yaralı, 10 gözaltı

Aksaray - Aksaray'da park meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı

(İHA) Cumhurbaşkanı,İzmir,Ankara
27 Kasım 2018 Salı 18:06