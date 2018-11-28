Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
İslam ülkelerine tarihi çağrı İstanbul
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 1. Dünya Savaşı ile yapılan dizaynın İslam ülkelerini kan gölüne çevirdiğini vurgulayarak, "Farklılıklarımızı kaşıyarak bizleri birbirimize kırdırmaya çalışanların oyunlara artık gelmemeliyiz" dedi.
…
Arslan Binbaşı'nın eşi konuştu: Devletime hep güvendim İzmir
- Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden hain öldürüldü. Şehidin eşi Sibel Kulaksız, çok mutlu olduğunu belirterek, "Hep bugünü bekliyorduk. Ben hep devletime güvendim" dedi.
…
Erdoğan Putin
ve Poroşenko
ile görüştü Ankara
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Rusya Federasyonu
Başkanı Vladimir Putin
ve Ukrayna
Devlet Başkanı Petro Poroşenko
ile telefonda görüştü.
…
Firari FETÖ sanığı İpek'in iade talebi reddedildi Londra
- İngiltere
'de firari FETÖ sanığı Akın İpek'in Türkiye
'ye iadesi reddedildi.
...
Sağanak yağış bu hale getirdi Edirne
- Edirne'de sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
… KPSS
Ön Lisans sonuçları açıklandı
Ankara - 2018 KPSS Ön Lisans değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilir.
… Çin
'de facia: 22 ölü, 22 yaralı Pekin
- Çin'in Zhangjiakou kentinde bir kimya fabrikasında yaşanan patlama ve ardından çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
… Cam
yığını işçilerin üzerine devrildi
San Ignacio - Cam yığını işçilerin üzerine devrildi, 3 kişi yaralandı.
(İHA)
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:06