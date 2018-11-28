28 Kasım 2018, 18:06
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Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

İslam ülkelerine tarihi çağrı

İstanbul - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Dünya Savaşı ile yapılan dizaynın İslam ülkelerini kan gölüne çevirdiğini vurgulayarak, "Farklılıklarımızı kaşıyarak bizleri birbirimize kırdırmaya çalışanların oyunlara artık gelmemeliyiz" dedi.



Arslan Binbaşı'nın eşi konuştu: Devletime hep güvendim

İzmir - Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden hain öldürüldü. Şehidin eşi Sibel Kulaksız, çok mutlu olduğunu belirterek, "Hep bugünü bekliyorduk. Ben hep devletime güvendim" dedi.



Erdoğan Putin ve Poroşenko ile görüştü

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile telefonda görüştü.



Firari FETÖ sanığı İpek'in iade talebi reddedildi

Londra - İngiltere'de firari FETÖ sanığı Akın İpek'in Türkiye'ye iadesi reddedildi.

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Sağanak yağış bu hale getirdi

Edirne - Edirne'de sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.



KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

Ankara - 2018 KPSS Ön Lisans değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilir.



Çin'de facia: 22 ölü, 22 yaralı

Pekin - Çin'in Zhangjiakou kentinde bir kimya fabrikasında yaşanan patlama ve ardından çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.



Cam yığını işçilerin üzerine devrildi

San Ignacio - Cam yığını işçilerin üzerine devrildi, 3 kişi yaralandı.

(İHA)
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:06