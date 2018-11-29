29 Kasım 2018, 18:06
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Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Erdoğan- Trump görüşmesi bugün

Ankara - Erdoğan-Trump görüşmesinin saati belli oldu. İki lider bugün saat 22.00'de bir araya gelecek.



Dışişleri'nden İngiltere'ye tepki

Ankara - Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'de bulunan firari FETÖ sanıkları Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil'in Türkiye'ye iadelerine ilişkin başvurunun reddedilmesine tepki gösterdi.



Kırıkkale OSB'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Kırıkkale - Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Doğuda kar ve tipi

Erzurum - Kar ve tipi Doğu Anadolu bölgesinde etkili oluyor.



Ünlü YouTuber Enes Batur'a soruşturma

İstanbul - Ünlü YouTuber Enes Batur Sungurtekin hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldı.



Piyasa değeri 7 milyon 140 bin lira

Van - Kapıköy Sınır Kapısına gelen İran uyruklu şahsa ait araç içerisinde 35 kilogram 684 gram eroin ele geçirildi.



Derbinin hakemi belli oldu

İstanbul - Derbinin hakemi belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş- Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

(İHA) Ankara,İngiltere
29 Kasım 2018 Perşembe 18:06