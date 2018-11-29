Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Erdoğan- Trump
görüşmesi bugün Ankara
- Erdoğan-Trump görüşmesinin saati belli oldu. İki lider bugün saat 22.00'de bir araya gelecek.
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Dışişleri'nden İngiltere
'ye tepki
Ankara - Dışişleri Bakanlığı
, İngiltere'de bulunan firari FETÖ sanıkları Hamdi Akın
İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil'in Türkiye
'ye iadelerine ilişkin başvurunun reddedilmesine tepki gösterdi.
… Kırıkkale OSB
'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Kırıkkale - Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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Doğuda kar ve tipi Erzurum
- Kar
ve tipi Doğu Anadolu bölgesinde etkili oluyor.
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Ünlü YouTuber Enes Batur
'a soruşturma İstanbul
- Ünlü YouTuber Enes Batur Sungurtekin hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldı.
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Piyasa değeri 7 milyon 140 bin lira Van
- Kapıköy
Sınır Kapısına gelen İran
uyruklu şahsa ait araç içerisinde 35 kilogram 684 gram eroin ele geçirildi.
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Derbinin hakemi belli oldu
İstanbul - Derbinin hakemi belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş- Galatasaray
maçını Cüneyt Çakır
yönetecek.
(İHA)
Ankara,İngiltere
29 Kasım 2018 Perşembe 18:06