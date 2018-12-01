Günün Özeti

01 Aralık 2018 Cumartesi 18:06



01 Aralık 2018 Cumartesi 18:06

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.Bahçeli'den 'ittifak' açıklamasıAnkara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakının içinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içinde jestler de olabilir" dedi.İhracatta yeni rekorAnkara - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kasım ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,49 artarak 15 milyar 532 milyon dolara yükseldi. Böylece geçen ay itibarıyla ihracatımız 15,5 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek Kasım ayı ihracat değerine ulaştı" dedi.Baba Bush hayatını kaybettiWashington - Eski ABD Başkanı George H.W. Bush, 94 yaşında yaşamını yitirdi.Otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralıKonya - Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Aracın çarptığı alkollü şahıs tedaviyi reddettiAnkara - Ankara'da ticari taksinin çarptığı kişi yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen şahıs, tedavi olmayı reddetti.Dev kaya parçaları yolu kapattıHakkari - Hakkari'de etkili olan yağış nedeniyle dağdan kopan dev kaya kütleleri, karayolunu çift yönden trafiğe kapattı.Bu pazara gidebilmek için uyumuyorlarEskişehir - Ucuzluğu ve ürün çeşitliliği ile vatandaşların ilgi odağı olan bit pazarları, gün doğmadan dolup taşıyor. Her yaştan insanı bir araya getiren bu pazarlara erkenden gidebilmek için bazı öğrenciler geceleri uyumuyor.(İHA)