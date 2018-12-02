02 Aralık 2018, 18:06
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Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Meclis'te sürpriz görüşme

Ankara - Türkiye Büyük Millet Meclisinde bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi.



Kasım ayı ekonomi verilerini değerlendirdi

Ankara - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kasım ayı ekonomi verilerini değerlendirdi.



Paris'te sokaklar savaş alanına döndü

Paris - Fransa'nın başkenti Paris, Sarı Yeleklilerin protesto gösterilerinde adeta savaş alanına döndü.



Millilerin grubu belli oldu

İstanbul - Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubundaki rakipleri belli oldu.



Çocukların tehlikeli oyunu kamerada

İstanbul - E-5 Karayolu Maltepe mevkiinde kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.

(İHA) Paris,Türkiye,Ankara
02 Aralık 2018 Pazar 18:06