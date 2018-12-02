Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Meclis'te sürpriz görüşme Ankara
- Türkiye
Büyük Millet Meclisinde bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Meclis Başkanı Binali Yıldırım
, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'yla bir araya geldi.
…
Kasım ayı ekonomi verilerini değerlendirdi
Ankara - Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, kasım ayı ekonomi verilerini değerlendirdi.
… Paris
'te sokaklar savaş alanına döndü
Paris - Fransa
'nın başkenti Paris, Sarı Yeleklilerin protesto gösterilerinde adeta savaş alanına döndü.
…
Millilerin grubu belli oldu İstanbul
- Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası eleme grubundaki rakipleri belli oldu.
…
Çocukların tehlikeli oyunu kamerada
İstanbul - E-5 Karayolu Maltepe
mevkiinde kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.
(İHA)
Paris,Türkiye,Ankara
02 Aralık 2018 Pazar 18:06