Günün Özeti

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:41



03 Aralık 2018 Pazartesi 18:41

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.14 terörist etkisiz hale getirildiAnkara - İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında bir haftada 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonlarda terör örgütleri ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle bin 163 kişi gözaltına alındı.Enflasyon rakamları açıklandıİstanbul - Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, kasım ayında yüzde 1,44 gerileyerek, yıllık bazda yüzde 21,62 oldu.Kargodan 48 adet suikast silahı çıktıİstanbul - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da yapılan bir operasyonda 4 ayrı kargoda 48 adet suikast silahı ele geçirildi.CHP'den İstanbul ve Ankara adaylarıyla ilgili açıklamaAnkara - CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu, gerçekten İstanbul'daki çok başarılı ilçe belediye başkanlarımızdan biridir. Ama kimin İstanbul'da büyükşehir adayı olacağına partimizin yetkili kurulları karar verecektir" dedi....Köksal Toptan annesini son yolculuğuna uğurladıZonguldak - Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın annesi Saadet Toptan, Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı....Bu yoğunluğun nedeni alışveriş çılgınlığıİstanbul - İstanbul'un en önemli sorunlarının başında trafik yoğunluğu geliyor. Şehir içindeki AVM'ler de bu yoğunluğa yol açan ilk etken.Doğu'da sis ve soğuk hava hakimErzurum - Erzurum ve Ağrı'da sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Doğu'da gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'un güney ilçeleri ve Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 7 derece olarak ölçüldü.(İHA)