Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
14 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara - İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında bir haftada 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonlarda terör örgütleri ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle bin 163 kişi gözaltına alındı.
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Enflasyon rakamları açıklandı
İstanbul - Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, kasım ayında yüzde 1,44 gerileyerek, yıllık bazda yüzde 21,62 oldu.
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Kargodan 48 adet suikast silahı çıktı
İstanbul - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da yapılan bir operasyonda 4 ayrı kargoda 48 adet suikast silahı ele geçirildi.
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CHP'den İstanbul ve Ankara adaylarıyla ilgili açıklama
Ankara - CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu, gerçekten İstanbul'daki çok başarılı ilçe belediye başkanlarımızdan biridir. Ama kimin İstanbul'da büyükşehir adayı olacağına partimizin yetkili kurulları karar verecektir" dedi.
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Köksal Toptan annesini son yolculuğuna uğurladı
Zonguldak - Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın annesi Saadet Toptan, Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.
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Bu yoğunluğun nedeni alışveriş çılgınlığı
İstanbul - İstanbul'un en önemli sorunlarının başında trafik yoğunluğu geliyor. Şehir içindeki AVM'ler de bu yoğunluğa yol açan ilk etken.
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Doğu'da sis ve soğuk hava hakim
Erzurum - Erzurum ve Ağrı'da sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Doğu'da gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'un güney ilçeleri ve Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 7 derece olarak ölçüldü.
(İHA)
Ankara,İstanbul
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:41