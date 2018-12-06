Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
14 ilin belediye başkan adayını açıkladı Ankara
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 14 ilin belediye başkan adayını açıkladı.
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İşte CHP
'nin belirlediği başkan adayları
Ankara - CHP'de Merkez
Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları yapıldı, belirlenen başkan adayları kamuoyuna açıklandı.
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81 ilde huzur uygulaması: bin 137 kişi yakalandı
Ankara - 81 ilde gerçekleştirilen 'Huzurlu parklar ve Okul önü' uygulamasında bin 137 aranan şahıs yakalandı.
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Uluslararası suç örgütüne dev operasyon: 26 tutuklama İstanbul
- Uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan, çeşitli terör örgütü üyelerini yurt dışına çıkaran suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 ay süren takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 26'sı tutuklandı.
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Rekor yakalamayı açıkladı Antalya
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, dün akşam Erzincan
'da tüm zamanların rekoru olarak bin 271 kilo eroin ele geçirildiğini açıkladı.
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1 göçmen daha donarak hayatını kaybetti Edirne
- Yunanistan
'ın geri gönderdiği bir kaçak göçmen daha Edirne'nin Meriç
ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde donarak ölmüş halde bulundu.
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İstanbul'da yol çöktü, otomobil askıda kaldı
İstanbul - Maltepe
'de bir inşaatın temel çalışması nedeniyle yol çöktü. Facianın eşiğinden dönülen olayda can kaybı yaşanmazken, park halindeki bir otomobil toprak kayması nedeniyle askıda kaldı.
(İHA)
Cumhurbaşkanı,Ankara,İstanbul
06 Aralık 2018 Perşembe 18:06