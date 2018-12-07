Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"Cumhur İttifakı'nı bozdurmama noktasında kararlıyız" Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Cumhur İttifakı'nı bozdurmama noktasında kararlıyız. Bu hafta içerisinde Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiliriz" dedi.
... İstanbul
'da 41 asker hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK
yapılanmasına ilişkin soruşturmada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
emrinde aktif olarak çalışan muvazzaf 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
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İstanbul'da yangın: 4'ü çocuk 7 yaralı
İstanbul Bayrampaşa
'da 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
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Yurttan kış manzaraları
Kış etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Doğu Anadolu Bölgesi
buz tuttu.
(İHA)
İstanbul
07 Aralık 2018 Cuma 18:36