09 Aralık 2018, 18:06
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Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Meclis'te yoğun hafta

Ankara - TBMM, yarından itibaren yoğun bir haftaya giriyor. Cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere 12 gün sürecek bütçe maratonu yarın başlıyor.



Sibirya soğukları kapıda

İstanbul - Aralık ayında Türkiye'nin deyim yerindeyse buz tutması, Sibirya soğuklarının etkisi altına girmesi bekleniyor.



Hac ön kayıtları başladı

İstanbul - 2019 yılı hac ön kayıtları başladı.



Dans şampiyonu balkondan düşerek öldü

Adana - Türkiye'de yapılan salsa şampiyonalarında 4 kez birinci olan ve ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda yarıştığı salsa kategorisinde üçüncü olan Cem Demir, bir etkinlik için geldiği Adana'da kaldığı evin balkonundan düşerek öldü.



Eskişehir'de dev uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı

Eskişehir - Eskişehir'de düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı.



Irak'ı sel vurdu: 7 ölü

Erbil - Irak'ın çeşitli yerlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti.



Ukraynalı aktivistler Kızılordu Korosu konserini bastı

Varşova - Polonya'da düzenlenen Rus Kızılordu Korosu konseri sırasında Ukraynalı protestocular, sahneyi basarak Rusya'yı protesto etti.

(İHA) Ankara,Türkiye,İstanbul
09 Aralık 2018 Pazar 18:06