Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Meclis'te yoğun hafta Ankara
- TBMM, yarından itibaren yoğun bir haftaya giriyor. Cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere 12 gün sürecek bütçe maratonu yarın başlıyor.
… Sibirya
soğukları kapıda İstanbul
- Aralık
ayında Türkiye
'nin deyim yerindeyse buz tutması, Sibirya soğuklarının etkisi altına girmesi bekleniyor.
… Hac
ön kayıtları başladı
İstanbul - 2019 yılı hac ön kayıtları başladı.
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Dans şampiyonu balkondan düşerek öldü Adana
- Türkiye'de yapılan salsa şampiyonalarında 4 kez birinci olan ve ABD
'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda yarıştığı salsa kategorisinde üçüncü olan Cem Demir
, bir etkinlik için geldiği Adana'da kaldığı evin balkonundan düşerek öldü.
… Eskişehir
'de dev uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı
Eskişehir - Eskişehir'de düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı.
… Irak
'ı sel vurdu: 7 ölü Erbil
- Irak'ın çeşitli yerlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti.
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Ukraynalı aktivistler Kızılordu Korosu konserini bastı Varşova
- Polonya
'da düzenlenen Rus Kızılordu Korosu konseri sırasında Ukraynalı protestocular, sahneyi basarak Rusya
'yı protesto etti.
(İHA)
Ankara,Türkiye,İstanbul
09 Aralık 2018 Pazar 18:06