Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Batı dünyasına 'Fransa
' eleştirisi Ankara
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, " İstanbul
'da yaşanan sokak eylemlerinde, Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna özellikle soyunanlar Paris
'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler" dedi.
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Bahçeli'den Yıldırım'ın adaylığına tam destek
Ankara - MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın İstanbul adaylığı için, "İstanbul'da aday olursa başımızın üzerinde yeri vardır" dedi.
... Ekonomi
üçüncü çeyrekte yüzde 1,6 büyüdü
İstanbul- Türkiye
ekonomisi 2018 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 1,6 büyüme gerçekleştirdi.
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26 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara - İçişleri Bakanlığı
, iç güvenlik operasyonları kapsamında son 1 haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
… Çanakkale
'de feci kaza: 4 ölü, 16 yaralı
Çanakkale - Biga
ilçesinde işçileri taşıyan minibüsle tırın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
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İstanbul'da korkutan yangın
İstanbul - Maltepe
'de bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.
(İHA)
Fransa,Binali Yıldırım,Ankara,İstanbul
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:06