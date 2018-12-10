10 Aralık 2018, 18:06
»»

Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Batı dünyasına 'Fransa' eleştirisi

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İstanbul'da yaşanan sokak eylemlerinde, Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna özellikle soyunanlar Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler" dedi.



Bahçeli'den Yıldırım'ın adaylığına tam destek

Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı için, "İstanbul'da aday olursa başımızın üzerinde yeri vardır" dedi.

...

Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 1,6 büyüdü

İstanbul- Türkiye ekonomisi 2018 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 1,6 büyüme gerçekleştirdi.



26 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında son 1 haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Çanakkale'de feci kaza: 4 ölü, 16 yaralı

Çanakkale - Biga ilçesinde işçileri taşıyan minibüsle tırın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.



İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul - Maltepe'de bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

(İHA) Fransa,Binali Yıldırım,Ankara,İstanbul
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:06