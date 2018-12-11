11 Aralık 2018, 18:06
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Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

Rize - Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu.



Bakan Soylu 'ByLock' rakamlarını açıkladı

Ankara - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şifreli haberleşme programı ByLock'ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kişi tespit ettik" dedi.

… Cari denge Ekim'de fazla verdi

İstanbul - Cari denge, Ekim ayında 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdi.



Dövizle askerlik başvuruları başladı

Ankara - Milli Savunma Bakanlığı, 'dövizle askerlik' başvurularının başladığını duyurdu.



9 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

Muğla - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 22'si muvazzaf, 5'i ihraç 27 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Hanoi - Anne ve kucağındaki bebeği, tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

(İHA) Rize,Ankara
11 Aralık 2018 Salı 18:06