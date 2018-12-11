Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Rize
Emniyet Müdürü şehit oldu
Rize - Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu.
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Bakan Soylu 'ByLock' rakamlarını açıkladı Ankara
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Şifreli haberleşme programı ByLock'ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kişi tespit ettik" dedi.
… Cari denge Ekim'de fazla verdi İstanbul
- Cari denge, Ekim ayında 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdi.
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Dövizle askerlik başvuruları başladı
Ankara - Milli Savunma Bakanlığı
, 'dövizle askerlik' başvurularının başladığını duyurdu.
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9 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı Muğla
- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 22'si muvazzaf, 5'i ihraç 27 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
… Anne
ve bebeği son anda kurtuldu
Hanoi - Anne ve kucağındaki bebeği, tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
(İHA)
Rize,Ankara
11 Aralık 2018 Salı 18:06