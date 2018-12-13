Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Son rakam: 9 ölü, 86 yaralı Ankara
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 86 kişinin de yaralandığını açıkladı.
…
'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı tanıttı
Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan 24 milyar liralık 454 eylem bulunduğunu açıkladı.
… Merkez
yılın son faiz kararını açıkladı İstanbul
- Merkez Bankası
, politika faizini sabit tuttu.
…
34 asker hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
bünyesinde FETÖ ile ilişkisi tespit edilen 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
…
Dev maçların hakemleri açıklandı
İstanbul - Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak M.Başakşehir- Galatasaray
maçını Ümit Öztürk
, Beşiktaş- Trabzonspor
karşılaşmasını ise Halil Umut Meler yönetecek.
… Cocu
'nun sözleşmesi feshedildi
İstanbul - Fenerbahçe
, Teknik Direktör Phillip Cocu
ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
(İHA)
13 Aralık 2018 Perşembe 18:06