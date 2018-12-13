13 Aralık 2018, 18:06
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Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Son rakam: 9 ölü, 86 yaralı

Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 86 kişinin de yaralandığını açıkladı.



'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı tanıttı

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan 24 milyar liralık 454 eylem bulunduğunu açıkladı.



Merkez yılın son faiz kararını açıkladı

İstanbul - Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu.



34 asker hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde FETÖ ile ilişkisi tespit edilen 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi.



Dev maçların hakemleri açıklandı

İstanbul - Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak M.Başakşehir- Galatasaray maçını Ümit Öztürk, Beşiktaş- Trabzonspor karşılaşmasını ise Halil Umut Meler yönetecek.



Cocu'nun sözleşmesi feshedildi

İstanbul - Fenerbahçe, Teknik Direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

(İHA)
13 Aralık 2018 Perşembe 18:06