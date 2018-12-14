Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Fail belli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cemal Kaşıkçı
cinayeti ile ilgili failin belli olduğunu belirterek, "Gelenlerin içerisinde şu andaki veliaht prensin en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi. Aldığı talimatı yerine getirenler orada" dedi.
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219 asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK
yapılanmasına ilişkin soruşturmada 4'ü albay 219 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
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Yerel seçim takvimi Resmi Gazete'de
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne giden süreçte uygulanacak seçim takvimini içeren kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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8 terörist daha...
Türk Silahlı Kuvetlerinden yapılan açıklamada, "Irak
kuzeyi Haftanin, Zap ve Hakurk
bölgelerine 14 Aralık
2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 8 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
... Düzce
'de feci yangın: 3 ölü, 1 yaralı
Düzce'nin Yığılca
ilçesi Hoşafoğlu köyünde sabah saatlerinde meydana gelen feci yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, babaları ise yaralandı.
... Fenerbahçe
'de ikinci Ersun Yanal
dönemi
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu
'nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından takımın başına Ersun Yanal getirildi. Sarı-lacivertlilere tarihinde en erken şampiyonluk sevinci yaşatan Yanal'ın ikinci dönemi böylece resmen başlamış oldu.
(İHA)
14 Aralık 2018 Cuma 18:11