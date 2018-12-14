14 Aralık 2018, 18:11
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Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Fail belli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili failin belli olduğunu belirterek, "Gelenlerin içerisinde şu andaki veliaht prensin en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi. Aldığı talimatı yerine getirenler orada" dedi.

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219 asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 4'ü albay 219 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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Yerel seçim takvimi Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne giden süreçte uygulanacak seçim takvimini içeren kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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8 terörist daha...

Türk Silahlı Kuvetlerinden yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine 14 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 8 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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Düzce'de feci yangın: 3 ölü, 1 yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu köyünde sabah saatlerinde meydana gelen feci yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, babaları ise yaralandı.

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Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu'nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından takımın başına Ersun Yanal getirildi. Sarı-lacivertlilere tarihinde en erken şampiyonluk sevinci yaşatan Yanal'ın ikinci dönemi böylece resmen başlamış oldu.

(İHA)
14 Aralık 2018 Cuma 18:11