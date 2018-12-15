Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"Açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Terör örgütlerinin açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz" dedi.
... Diyarbakır
'da teröristlere büyük darbe
Diyarbakır'ın Lice
, Kulp
ve Silvan
ilçelerinde önceki gün düzenlenen operasyonlarda, teröristlere büyük darbe vuruldu. Güvenlik güçlerince, teröristlerin kış sığınakları ile barındıkları mağaralar yok edilirken, operasyonda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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Sokak ortasında böyle vuruldu Gaziantep
'te müşterileriyle tartışan tesisatçı, sokak ortasında vuruldu. Ağır yaralanan tesisatçı, yol kenarındaki çocuğun önünde yere yığılırken yaralı şahsa uzun süre kimse yaklaşamadı.
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Bina kepçenin üzerine yıkıldı Trabzon
'un Çaykara
ilçesinde yıkım çalışmaları yapılan bir bina kepçenin üzerine yıkıldı.
(İHA)
Recep Tayyip Erdoğan,Diyarbakır
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:11