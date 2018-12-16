16 Aralık 2018, 18:06
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Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Kılıçdaroğlu'nun sokak çağrısına net yanıt

İstanbul - Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen eğer Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesi ile iş yapacağını zannediyorsan, bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl bu meydanların dar ettiyse, yine dar ederiz; bunu böyle bilesin" dedi.



"Terör örgütünde çok ciddi kırılmalar meydana geldi"

Ankara - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kararlı mücadele sonucunda terör örgütünde çok ciddi bir zafiyet, kırılmalar meydana geldi" dedi.



Kuzey Irak'a hava harekatı: 10 terörist daha

Ankara - Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatları sonucu 10 terörist daha etkisiz hale getirildi.



Kaza sonrası seferler yeniden başladı

Ankara - Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasının yaşandığı Marşandiz İstasyonunda enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından seferler yeniden başladı.



Doğu buz tuttu

Erzurum - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuk havanın etkisiyle yollar ve kaldırımlarda yoğun buzlanma meydana geldi. Erzurum'da şadırvanlar buz tuttu.



Otoyolda feci kaza

İndiana - ABD'nin Indiana eyaletinde otoyolda feci bir kaza yaşandı.



Freni patlayan kamyon uçuruma yuvarlandı

Kırım - Kırım'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı.

(İHA) Kemal Kılıçdaroğlu,Ankara
16 Aralık 2018 Pazar 18:06