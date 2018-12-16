Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Kılıçdaroğlu
'nun sokak çağrısına net yanıt İstanbul
- Kemal Kılıçdaroğlu
'na cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Sen eğer Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesi ile iş yapacağını zannediyorsan, bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl bu meydanların dar ettiyse, yine dar ederiz; bunu böyle bilesin" dedi.
…
"Terör örgütünde çok ciddi kırılmalar meydana geldi" Ankara
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, "Kararlı mücadele sonucunda terör örgütünde çok ciddi bir zafiyet, kırılmalar meydana geldi" dedi.
…
Kuzey Irak
'a hava harekatı: 10 terörist daha
Ankara - Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatları sonucu 10 terörist daha etkisiz hale getirildi.
…
Kaza sonrası seferler yeniden başladı
Ankara - Ankara'da Yüksek Hızlı Tren
(YHT) kazasının yaşandığı Marşandiz
İstasyonunda enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından seferler yeniden başladı.
…
Doğu buz tuttu Erzurum
- Doğu Anadolu Bölgesi
'nde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuk havanın etkisiyle yollar ve kaldırımlarda yoğun buzlanma meydana geldi. Erzurum'da şadırvanlar buz tuttu.
…
Otoyolda feci kaza
İndiana - ABD
'nin Indiana
eyaletinde otoyolda feci bir kaza yaşandı.
…
Freni patlayan kamyon uçuruma yuvarlandı Kırım
- Kırım'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı.
(İHA)
Kemal Kılıçdaroğlu,Ankara
16 Aralık 2018 Pazar 18:06