Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Erdoğan: Trump
'la görüştük Konya
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, ABD
Başkanı Trump'la görüştüklerini belirterek, "Kendisi de olumlu cevap verdi. Bölgedeki tüm teröristler gidene kadar Suriye
'deki tüm toprakları karış karış tarayacağız. Suriye topraklarındaki terörle mücadelemiz sürecektir" dedi.
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23 terörist etkisiz hale getirildi Ankara
- İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 10-17 Aralık
tarihleri arasında 1'i sözde üst düzey toplam 23 terörist (1 ölü, 11 sağ, 11 teslim) etkisiz hale getirildi.
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İşsizlik rakamları açıklandı İstanbul
- İşsizlik rakamları açıklandı. İşsiz sayısı 2018 yılının Eylül
döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 330 bin kişi artarak 3 milyon 749 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0,8 puanlık artışla yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti.
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7 terörist daha !
Ankara - Kuzey Irak
'a düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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FETÖ'den 64 gözaltı kararı
Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, Kara Kuvvetleri Komutanlığı
ve Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında 35'i muvazzaf 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
... Fenerbahçe
ve Galatasaray
'ın rakipleri belli oldu
İstanbul - UEFA Avrupa
Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
(İHA)
Kaynak: İHA