17 Aralık 2018, 18:11
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Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Erdoğan: Trump'la görüştük

Konya - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştüklerini belirterek, "Kendisi de olumlu cevap verdi. Bölgedeki tüm teröristler gidene kadar Suriye'deki tüm toprakları karış karış tarayacağız. Suriye topraklarındaki terörle mücadelemiz sürecektir" dedi.



23 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 10-17 Aralık tarihleri arasında 1'i sözde üst düzey toplam 23 terörist (1 ölü, 11 sağ, 11 teslim) etkisiz hale getirildi.



İşsizlik rakamları açıklandı

İstanbul - İşsizlik rakamları açıklandı. İşsiz sayısı 2018 yılının Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 330 bin kişi artarak 3 milyon 749 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0,8 puanlık artışla yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti.



7 terörist daha !

Ankara - Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.



FETÖ'den 64 gözaltı kararı

Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında 35'i muvazzaf 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

İstanbul - UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

(İHA)
Kaynak: İHA