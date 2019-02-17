Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
" Kılıçdaroğlu
'ndan gelen tazminatları Mehmetçik Vakfı
'na bağışlayacağım" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'na açtığı davalardan kazandığı parayı Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını açıkladı.
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PKK/KCK destekçilerine operasyonlarda 735 gözaltı
Terörist başı Abdullah Öcalan
'ın Türkiye
'ye getirilişini protesto etmek ve 31 Mart seçimlerinde kaos çıkartmak için kitlesel eylem hazırlığında olan 735 kişi gözaltına alındı
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3.673 aranan şahıs yakalandı
81 ilde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur
" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 bin 673 şahıs yakalandı.
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Nişan törenine giden araç kaza yaptı: 3 ölü, 16 yaralı Mardin
'in Midyat
ilçesinde, lastiği patlayan araç şarampole yuvarlandı. Kazada, ikisi çocuk 3 kişi öldü 16 kişi yaralandı.
(İHA)
Kaynak: İHA