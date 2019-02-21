Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
"Bu iş 31 Mart'a kadar düzeldi düzeldi..." Denizli
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, tanzim satış konusuna değinerek, "Bu iş 31 Mart'a kadar düzeldi düzeldi, zaten yarı yarıya düştü, 31 Mart'tan sonra TESKOM ve ilgili kuruluşlarla masaya oturacağız ve onlarla beraber en ücra köşelerdeki mahalledeki marketlere varıncaya kadar onlarla bu satışları yapacağız" dedi.
… Deniz Baykal
yemin etti Ankara
- Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Antalya Milletvekili
Deniz Baykal, sağlık sorunları nedeniyle ertelenen milletvekili yeminini bugün gerçekleştirdi.
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13 il ve KKTC
'de FETÖ operasyonu Konya
- Konya merkezli 13 il ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyetinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
… Mersin
'de 4 katlı bina çöktü
Mersin - Mersin'de iki ailenin yaşadığı 4 katlı bina sabah saatlerinde çöktü. Binanın gece boşaltıldığı öğrenilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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Dikkat yağış geliyor ! İstanbul
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü
, hafta sonu için 3 büyük kente yağış uyarısı yaptı.
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Faciada bilanço ağırlaşıyor: 81 ölü, 41 yaralı
Dakka - Bangladeş
'in başkenti Dakka'da yangın faciası yaşandı. Bir binada çıkan ve çevredeki binalarla depolara da sıçrayan yangında 81 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı.
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Dev kar kütlesi kadını böyle teğet geçti Moskova
- Rusya
'nın İvanovo Oblastında çatıdan düşen kar kütlesi, yolda yürüyen kadını teğet geçti.
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Beşiktaş- F.Bahçe
derbisinin hakemi belli oldu
İstanbul - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe
derbisini Bülent Yıldırım
yönetecek.
(İHA)
Güncel
Kaynak: İHA