Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Erdoğan'dan HDP
'ye 'kayyum' cevabı Yozgat
- "Kayyum atanan yerleri geri alacağız" iddiasında bulunan HDP'ye cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil
'e gönderecek veya terörde kullanacak olursanız, hemen, hiç beklemeden yine biz kayyumlarımızı atarız" dedi.
… Burhanettin Kocamaz
aday olamadı Mersin
- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı kabul edilmedi.
… Kemal Karpat
son yolculuğuna uğurlandı İstanbul
- ABD
'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına dev operasyon Ankara
- FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı
yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 101 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 100'ünün asker, birinin de Ticaret Bakanlığında görevli memur olduğa açıklandı.
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Trafik magandaları kar kış dinlemedi
İstanbul- Trafik magandaları kar kış dinlemedi. İstanbul'un Ataşehir
ve Ümraniye
ilçelerinde ortaya çıkan magandalar, "drift" diye tabir edilen tehlikeli hareketleri yaptı.
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15 kişilik minibüsten 44 kaçak göçmen çıktı Van
- Gürpınar
ilçesinde durdurulan 15 kişi kapasiteli bir minibüste 44 kaçak göçmen yakalandı.
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Kartonu ısıtıp köpeğin üstüne örttü
İstanbul - Taksim
Meydanında bulunan bir kafede kardeşiyle birlikte oturan genç, yanı başında titreyen köpeğin haline duyarsız kalmadı. Bulduğu kartonu ısıtıcıda ısıtarak titreyen köpeğin üzerine koyan gencin o anları insanlık ölmemiş dedirtti.
(İHA)
Halkların Demokratik Partisi, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA